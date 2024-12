Santiago Cúneo: “Me siento cómodo y feliz con lo que hago y con cómo soy”

Recientemente galardonado con el Martín Fierro Latino 2024 en la categoría Periodismo Contestatario, el periodista y dirigente peronista Santiago Cúneo compartió con este multimedio su mirada sobre la actualidad de los medios de comunicación.

“El periodismo y los medios de comunicación son, en sí mismos, como la generación eléctrica. Cambia el tipo de combustible, pero la generación eléctrica es exactamente igual. Con el periodismo pasa lo mismo, pude cambiar la distribución, que ha pasado de analógica a digital, utilizar nuevos recursos como la inteligencia artificial, pero nada lo va a reemplazar”, señaló el dirigente peronista.

La información y el papel del Estado

Al ser consultado por el impacto que tuvo el cambio en la manera de informar, Cúneo señalo que “ahora el periodismo puede ser más veloz en materia de distribución de la información, puede ser más prepotente por su capacidad de daño, y también puede ser más eficiente a la hora de difundir la verdad. En el siglo XXI es evidente que el desafío es combatir la mentira, que viaja a velocidad online y que genera un daño irreparable, sin chequeo de información y sin principio de verdad. Con lo cual lo más importante en el siglo XXI es que el Estado regule el uso indiscriminado de la velocidad y capacidad de distribución de una información que, si no es verdad, se transforma en un daño irreparable para sus víctimas y eso transforma a los instrumentos de los medios de comunicación en instrumentos de sicariato”.

El periodista también hizo referencia a utilización de los medios por parte de la Justicia. “Las fake news y el vínculo de la Justicia con los medios, debe ser regulado desde el Estado, no hay solución. El Estado debe ser rector y ser árbitro, debe premiar y castigar el uso indiscriminado e indebido de los instrumentos de comunicación cuando están fuera del contexto del principio de verdad y el chequeo de la información”, afirmó.

“No se puede hacer que uno es periodista, alguien no se puede autopercibir periodista y utilizar las cadenas de comunicación para la distorsión, la difamación, la mentira y el daño. El Estado debe manejar la nube, debe manejar las redes, debe poner las reglas de juego, por supuesto siempre preservando el principio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, pero fijando los parámetros absolutos del chequeo de la información, porque cronista es cualquiera que tiene un celular y muestra la foto de un choque en la esquina de la casa, pero eso no lo hace periodista”, reflexionó Cuneo sobre la tarea del periodismo.

Hacer periodismo contestatario

Cabe mencionar que el dirigente peronista recibió un nuevo reconocimiento por su labor periodística, en este caso el Martín Fierro Latino 2024 en la categoría Periodismo Contestatario.

Cúneo compartió un balance sobre lo que perdió y lo que ganó por ser un profesional verdadero, directo y sincero. “No está en mi esencia sacar cuentas de quién soy. Yo opero en función de mi calidad y forma de vida, que es la de siempre ser frontal, ser directo, y obviamente creo en lo que hago”, afirmó.

“Me siento cómodo y feliz con lo que hago y con cómo soy, no sé lo que perdí porque no me interesó detenerme a ver si perdí algo”, señaló Cúneo y agregó: “Lo que gané es lo que tengo y que me enorgullece de haber construido, que es el cariño de la gente, el respeto de mis colegas, que se ha transformado en más de 40 premios de trayectoria periodística, incluyendo el Martín Fierro de Oro, el Martín Fierro Latino, el Martín Fierro a Mejor Investigación en Cable. Bueno, tenemos infinitos premios, el premio Ballena, el premio Dorado, el premio Río de los Pájaros, el premio Antena, son interminables”.

“Esos premios que hemos cosechado en esta historia lo hemos hecho siendo quienes somos y obviamente no hay posibilidad de análisis contrafácticos. No considero haber perdido nada porque si algo quedó en el camino no sé qué es y nunca lo tuve en valor para pensar que lo perdí”, concluyó el dirigente peronista.

El equilibrio entre la profesión y la familia

Sobre el balance entre la vida profesional y la personal, Santiago Cúneo mencionó que “la actividad política y periodística le quitan a uno a veces momentos gloriosos que no se repiten en la crianza de un hijo, en el tiempo para compartir con el amor de la pareja y cada una de las situaciones cotidianas de ver el desarrollo de los hijos más grandes, hasta de jugar con los perros”.

“La actividad política y periodística a veces quitan el derecho a la nostalgia y a las alegrías. Muchas veces la acción no permite la oportunidad del disfrute de esos momentos y hay que encontrar los equilibrios para honrar la vida y saber que uno ocupa distintas facetas y que también hay muchos que esperan de uno cosas que tienen que ver con esa relación de uno a uno, que tienen que ver con la intimidad y el desarrollo de esa faceta que se da cuando uno cruza la puerta de casa”, consideró Santiago Cúneo, y agregó: “espero que el 2025 me permita hacer todo lo que tengo que hacer, pero recuperando la mayor cantidad de tiempo para ese disfrute compartido con los que uno ama”.