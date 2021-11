Scioli espera ingresos de 12.000 millones de dólares por exportaciones a Brasil

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, subrayó hoy las “buenas perspectivas” del intercambio comercial entre ambos países y estimó que los ingresos por exportaciones a ese destino serán de US$ 12.000 millones durante este año.

“Brasil volvió a ser el primer socio comercial argentino; esto se fue consolidando y hay buenas perspectivas por delante”, destacó el diplomático en diálogo con Radio 10 y El Destape Radio.

El embajador participó ayer de una reunión con directivos de 74 empresas brasileñas y argentinas de 14 sectores de la economía junto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el cónsul general, Luis María Kreckler en la sede de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp).

“Tuvieron la oportunidad no solamente de escuchar al gobernador que hizo una excelente presentación sobre las oportunidades y las posibilidades para invertir en la Provincia de Buenos Aires, sino también interactuar entre ellos”, indicó Scioli.

El embajador y exgobernador bonaerense destacó la llegada permanente de visitas de inversores brasileños.

Citó, como ejemplo, a la empresa de micros urbanos Marcopolo que, durante la semana pasada, su CEO y propietario, James Bellini, anunció en Rosario un plan de inversiones por US$ 10 millones hasta 2022, “duplicando los puestos de trabajo” y produciendo “no sólo para Argentina sino también para otros países de Latinoamérica".

“El marco de la política de reindustrialización dispuesta por el presidente Alberto Fernández genera grandes oportunidades”, sostuvo Scioli, quien destacó el papel del turismo con “el interés creciente de las familias brasileras para tomar vacaciones en los destinos de nuestro país” a partir de la regularización de los vuelos.

Por su parte, Scioli recalcó el “circuito virtuoso” que generaría el proyecto de un gasoducto entre Vaca Muerta y Brasil, ya que el mismo permitiría “retroalimentar las inversiones” en el yacimiento.

El gasoducto, cuyo estudios preliminares para su financiamiento avanzaron durante el mes pasado, se construiría entre el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta el estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Corrientes y Misiones.

La necesidad de Brasil, país dependiente de hidroeléctricas, de importar gas se acrecentó a partir de las bajantes y las sequías de la Cuenca del Paraná.

“Es un proyecto que se puede concretar en un plazo de no más de dos años y va a cambiar la matriz de relación económica con Brasil que siempre fue deficitaria”, explicó el diplomático, quién indicó el "interés muy grande" y la "voluntad de financiamiento" por el gobierno brasileño.

Asimismo, Scioli estimó que durante este año ingresarán al país más de US$ 12.000 millones en concepto de exportaciones a Brasil, y señaló que, por segundo mes consecutivo, hubo superávit comercial.

En octubre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 1.218,2 millones y las brasileñas de US$ 1.125,8 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 92,4 millones.Las exportaciones argentinas crecieron en un 50,5% respecto del mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas se incrementaron un 38%.