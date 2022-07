Se presentó en el Congreso el informe de avance del proyecto de Presupuesto 2023

El Ministerio de Economía presentó hoy en el Congreso el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto 2023, paso previo al giro formal de la iniciativa, cuyo plazo finaliza el 15 de septiembre.

El informe de 76 páginas está fechado el 30 de junio y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y del ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre las principales pautas en base a las que se elaboró el avance, se destacan una previsión de inflación para el año próximo del 50%, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3%, un tipo de cambio nominal para fines de 2023 de $223,50 por dólar y un superávit comercial de US$ 10.748 millones, producto de una proyección de exportaciones por US$ 105.471 millones e importaciones por US$ 94.723 millones.

En el mensaje, Manzur y Guzmán señalaron que el proyecto que se remitirá al Congreso y del que este informe representa un avance de sus principales características "planteará metas fiscales que se basan en una combinación de crecimiento del gasto público en términos reales que apuntalan la demanda agregada y, como correlato, un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales".

"Esto incrementará el efecto multiplicador de corto y mediano plazo, dando sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal que fortalezca el crédito público y la moneda", agregaron.

En cuanto a la política fiscal, destacaron como objetivos "mejorar la focalización de las transferencias al sector privado, optimizando los efectos multiplicadores y la progresividad general del gasto", en referencia a los subsidios a sectores económicos.

"En este sentido se está avanzando en establecer nuevas pautas y condicionalidades para la asignación de subsidios energéticos", indicaron.

Otro de los aspectos considerados es el de "priorizar la inversión de capital, como así también en ciencia y tecnología", entre otras cuestiones.