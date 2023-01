Se recomprará deuda por por US$ 1000 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la recompra de deuda externa por más de US$ 1.000 millones a raíz de la "ventana de oportunidad" que representa la caída del riesgo país, y la posibilidad de acceder al mercado de deuda por parte del Estado Nacional y el sector privado.

El jefe de la cartera de Hacienda indicó que esta medida apunta a "mejorar el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país, con un primer paso muy enfocado en los (bonos) globales, sobre todo los de corto vencimiento, entre ellos los que vencen en 2029 y 2030".

Los ejes del anuncio no sólo transitan por la necesidad de avanzar en un mayor desendeudamiento y bajar el riesgo país, sino también se aspira a mejorar el perfil de deuda en el mediano plazo y la suma de títulos en dólares para futuros Repo,

"Además de la conveniencia de comprar bonos cortos con recursos propios del Tesoro, en la medida que mejoren las expectativas veremos un mejor precio en los dólar CCL y MEP, que achicarían la brecha con el oficial", señalan desde el equipo económico.

Los mismos voceros aclararon que estos US$ 1.000 millones no provienen de las reservas líquidas sino de los recursos del Tesoro Nacional, que si bien se reflejan en el balance del Banco Central no forman parte de las reservas netas.

Estos fondos acumulados en el Tesoro se obtuvieron, básicamente, por menores necesidades en materia energética y recortes en los subsidios destinados a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), según reconocieron en Economía.

En cuanto a una eventual aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), se aclaró que "no es necesario ningún tipo de acuerdo" con ese organismo multilateral.

Otro punto destacado por el equipo económico es que "el sector privado ve con buenos ojos la recompra de títulos. De hecho, con los Repo se podría duplicar el volumen de recompra".

El anuncio de Massa coincidió con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta 1/2023 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas del Ministerio de Economía, en la que se detalla los títulos sujetos a la operación de recompra.

El jefe de la cartera económica repasó aspectos de su gestión y dijo al respecto que "a lo largo de los últimos cinco meses trabajamos muy fuerte en la transformación macroeconómica de la Argentina", con el cuidado correspondiente "para que la recuperación del consumo no se vea afectada".

En ese sentido, enumeró las cuatro premisas fijadas en el inicio de su gestión: orden fiscal, acumulación de reservas, crecimiento de las exportaciones y desarrollo con inclusión.

"Los números de 2022 nos permitieron cerrar con cumplimientos y sobrecumplimiento de algunas metas", indicó, pero advirtió que por las inclemencias climáticas y los cambios en los valores de importación de algunos bienes "algunas proyecciones para 2023 se han visto modificadas".

Massa también destacó que "en el último tramo de 2022 hubo un trabajo muy fuerte" en materia financiera, "con una mejora del perfil de vencimientos" que derivó en "una caída de más de mil puntos (básicos) en el riesgo país".

En ese marco, señaló, es que tomó la decisión de iniciar un "proceso de recompra de deuda externa argentina por más de mil millones de dólares, que empieza en el día de hoy".

La recompra de títulos públicos que anunció hoy el ministro Massa es "factible y conveniente" porque los instrumentos "se encuentran cotizando en el mercado secundario a bajas paridades", así lo sostuvieron los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Eduardo Setti, en los considerandos de la resolución conjunta 1/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Los diez títulos públicos sujetos a la operación de recompra que se "llevará a cabo a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su calidad de Agente Financiero del Tesoro", son los siguientes:

. Bonos Globales de la República Argentina amortizables en dólares 1% 2029

. Bonos Globales de la República Argentina amortizables en dólares 2030

. Bonos Globales de la República Argentina amortizables en dólares 2035

. Bonos Globales de la República Argentina amortizables en dólares 2038

. Bonos Globales de la República Argentina amortizables en dólares 2041

. Bonos Globales de la República Argentina amortizables en dólares 2046

. Bonos de la República Argentina en dólares Al 1% 2029 (Bono US$ 2029 1% L.A.)

. Bonos de la República Argentina en dólares 2030 - Ley Argentina (Bono US$ 2030 L.A.)

. Bonos de La República Argentina en dólares 2035 - Ley Argentina (Bono US$ 2035 L.A.)

. Bonos de la República Argentina en dólares 2038 - Ley Argentina (Bono US$ 2038 L.A.)

. Bonos de la República Argentina en dólares 2041 - Ley Argentina (Bono US$ 2041 L.A.)

