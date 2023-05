“Tenemos que volver peores”, ironizó Rosemblat

El humorista Pedro Rosemblat, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos (FdT), lanzó un irónico eslogan de campaña: “Tenemos que volver peores”.

“Tenemos la experiencia de este gobierno, que votamos muy ilusionados, esperanzados”, se­ñaló Rosemblat en un video publicado en redes. “Dijimos: Tenemos que volver mejores, correrla a Cristina porque ella está muy ­crispada y lleva adelante peleas que la sociedad no está dispuesta a dar”.

Pero, “como esto no funcionó, me parece que hay que rediscutir esta estrategia. Si volver mejores no funcionó, probemos con volver peores, compañeros”, exhortó.