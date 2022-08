El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, fue invitado por la senadora Anabel Fernández Sagasti a defender ante los legisladores su nueva postulación para regresar al país vecino y ser nuevamente el representante del Gobierno argentino, tras la absorción del Ministerio de Producción, el cual encabezó, al Ministerio de Economía.

El exgobernador bonaerense afirmó ayer en el Congreso, en donde se firmó dictamen para aprobar nuevamente su pliego, que en su nueva etapa como representante ante ese país buscará afianzar “un acuerdo estratégico integral de integración”.

“No soy un diplomático tradicional, pero tengo el objetivo de llegar a un acuerdo estratégico de integración financiera con Brasil. Esto puede descomprimir el uso de reservas en forma inmediata”, señaló Scioli, quien sostuvo que “para mejorar la competitividad, hay que mejorar los costos de logísticas y para eso hay que trabajar en los pasos fronterizos”. Y que hay que trabajar para lograr una “integración industrial en armonía”.

Scioli les transmitió a los senadores de la Comisión de Acuerdos que la meta será buscar “puntos de interés común más allá de las diferencias ideológicas y políticas” entre el gobierno argentino y el brasilero. Además, sostuvo que se logró “terminar el año pasado con superávit comercial” en el vínculo con ese país, tras recordar que durante 15 años el déficit comercial que la Argentina tuvo con Brasil fue de 52 millones de dólares.

El nuevamente embajador señaló que se consiguió evitar una ruptura en el Mercosur. “Se insistía en desarticular acuerdos básicos del Mercosur y esto tensó y puso en riesgo muy alto la ruptura y la relación bilateral”, indicó y remarcó que “hubo que hacer un arduo trabajo” para evitar esa posibilidad.

Primera etapa y objetivo para la segunda

Scioli recordó su primera etapa como embajador en Brasil y subrayó que estuvo marcada por “reconstruir las relaciones” ya que “Brasil había dejado de ser el primer socio comercial de la Argentina”.

“A partir de mi llegada a Brasil, hace más de dos años, me puse el objetivo, pensando lo mejor para nuestro país, de darle a la embajada darle una fuerte impronta comercial y ejecutiva”, explicó.

Asimismo, informó que “la industria automotriz es el 50% del comercio bilateral” y que “recientemente se concretó la provisión de energía, lo cual significó para la Argentina un ahorro de 200 millones de dólares y la posibilidad de, esos barcos que habíamos comprado, revenderlos como utilidad”.

Scioli resaltó que el objetivo para esta próxima etapa es “llegar a un acuerdo estratégico de integración con Brasil” y detalló que “esto significa integración financiera, integración energética, integración en infraestructura, integración industrial, integración agroalimentaria, viene la electromovilidad, integración turística”.

“Esta responsabilidad me exige, para obtener los mejores resultados, trabajar con todas las áreas de gobierno, que es lo que he hecho también en la primera etapa”, acentuó. Y por último agregó que “esta agenda que tenemos que recuperar, implementar, exige articular con todos los sectores políticos y empresarios para que podamos llegar a un gran acuerdo que marque la agenda del tiempo que se viene”.

“Siempre en el mismo lugar”

Daniel Scioli contó que hace un tiempo se reunió con la vicepresidenta, con té y pastafrola mediante, y que durante ese encuentro él le dijo: “Pensar, Cristina, que hace 20 años trabajamos juntos y siempre yo en el mismo lugar, no sé si muchos pueden decir lo mismo. Y por eso estoy acá, cumpliendo una nueva etapa de mi misión”.

Esto provocó en la Cámara risas y aplausos de los senadores del oficialismo presentes y se interpretó como una indirecta al actual Ministro de Economía, Sergio Massa, quien hace unos años quería presa a la vicepresidenta.

También recordó el día que el presidente Alberto Fernández lo llamó para hacerse cargo de la cartera productiva. “Vine en un momento de emergencia. Hicimos un trabajo de contención durante esas cinco semanas para que no pierda la inversión y ni un puesto de trabajo”, destacó.

Oposición ausente

El pliego del embajador fue respaldado por los miembros del Frente de Todos (FdT), pero no de la bancada de Juntos por el Cambio (JxC), que no se presentó a la audiencia. La nominación quedó en condiciones, no obstante, de ser tratada en la próxima sesión del Senado.