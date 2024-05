Trabajadores del Inadi denuncian más despidos y se manifiestan en la sede

En la jornada del martes, trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se concentraron en las inmediaciones del edificio, luego haber recibido una notificación vía mail donde se les comunicó que “no corresponde prorrogar su designación transitoria”.

En declaraciones a la prensa, empleados de la institución confirmaron que “la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo Lgtbiq+ e incluso, también, hay una persona con discapacidad”.

“Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad”, aseveró Mariana, una de las profesionales que pertenece al personal de capacitación.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) apuntó contra el Gobierno y afirmó que la gestión actual “avanza con desguace del Estado”.

“Ahora despiden otros 120 compañeros en el Inadi, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”, publicaron en la cuenta oficial de la red social X.

Por el momento, la Policía Federal impidió el ingreso de los empleados, que ayer fueron avisados de manera informal sobre su desvinculación, al organismo.

Vale mencionar que las noticias del cierre del Inadi comenzaron a circular el pasado 22 de febrero, cuando el Gobierno nacional informó que comenzó a trabajar en el cierre del espacio como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el Presidente Javier Milei y que sus funciones serán asumidas por el Ministerio de Justicia, que además absorberá al personal del ente que sea “idóneo, responsable y comprometido”.

El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.

Por su parte, Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención entre enero y diciembre de 2023, recordó que fue creado “luego de los dos grandes atentados terroristas” sufridos en el país contra la embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, y apuntó: “Para cerrarlo es necesario derogar la ley”. Victoria Donda, extitular del Inadi, dijo que, para cerrarlo, el Gobierno “debería recurrir a otra ley si es que cree un poquito en la democracia”.