Trabajadores judiciales exigen a la Corte medidas de protección

El gremio judicial realizó una presentación a la Suprema Corte bonaerense requiriendo que se disponga “asueto con suspensión de términos y presencialidad con guardias mínimas limitadas a las dependencias de turno”.



Estas medidas se plantearon exclusivamente para el período previsto por el Ejecutivo nacional para aplicar medidas de restricción. Los trabajadores agrupados en la Asociación Judicial Bonaerense solicitaron que el sistema judicial funcione limitado a los asuntos de resolución urgente y con guardias mínimas exclusivamente en las dependencias que se encuentran de turno; además de suspensión de términos procesales.



“La Suprema Corte y la Procuración General tienen la responsabilidad de instrumentar las medidas necesarias para garantizar el cuidado de las y los trabajadores judiciales y disponer de manera clara y precisa la no concurrencia a las dependencias judiciales de todo el personal del Poder Judicial que no sea imprescindible para la atención de cuestiones que por su naturaleza no admitan postergación”, aseguraron desde la Comisión provincial.



Recordemos que los trabajadores siguen aplicando la medida de fuerza que consiste en la retención de tareas presenciales con trabajo remoto.