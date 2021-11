En el mediodía de este lunes, en el predio porteño de Parque Norte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó del acto de asunción de las autoridades del Sindicato del Seguro, evento en el cual manifestó su “compromiso” con el sindicalismo argentino.

Durante su exposición, que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, el mandatario nacional sostuvo que “uno cuando se acostumbra a vivir con ciertas cosas, piensa que esas cosas son habituales y normales en el mundo, pero eso no es así. Esto que nosotros vivimos de tener una serie de derechos, que se han vuelto moneda corriente y no lo valoramos adecuadamente, como tener aguinaldos, vacaciones pagas, aportes jubilatorios, podernos sindicalizar, tener centrales obreras fuertes y unificadas, son todos derechos que no están en todo el mundo, están en la Argentina, y gracias a Dios que los tenemos, porque son los que preservan la mejor calidad de vida de la gente”.

Asimismo, el Jefe de Estado sostuvo que “un sindicalismo que se une favorece los derechos de quienes trabajan”.

“Cuando vienen algunos y nos hablan de la modernidad y nos dicen: Hay que terminar con los costos laborales, suprimamos las indemnizaciones por despido, bajemos los aportes, todo eso es menos derechos para los trabajadores”, consideró Fernández, quien aseguró que “la mejor Argentina es la que dio derechos”.

A su vez, el Presidente dijo que “cuando nos dicen que para ser una Argentina ideal tenemos que terminar con los derechos de los trabajadores, conmigo no cuenten”.

Más allá del mandatario nacional, estuvieron presentes otros funcionarios, tales como el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y sus pares de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y de Salud, Carla Vizzotti.

Además participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello.

En el evento, además, estuvieron los cosecretarios de la CGT Héctor Daer (Fatsa) y Pablo Moyano (Camioneros), al igual que los dirigentes gremiales José Luis Lingeri (Sgbatos), Armando Cavalieri (Comercio), Carlos Pérez (Osecac), Mario Manrique (Smata), Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN).

Con respecto a su presencia en el evento, el Presidente señaló que “vengo feliz a participar de la asunción de un secretario general de un sindicato de la Argentina, elegido por sus compañeros de trabajo cotidiano y que de este modo estamos fortaleciendo el sistema sindical” en el país.

“Para eso estoy acá también, para darles testimonio de mi compromiso con el sindicalismo”, añadió.

Es necesario resaltar que, acompañando al presidente Fernández ayer en el escenario principal, además del ministro Moroni, estuvieron los directivos electos, el nuevo secretario general del gremio, Jorge Sola, y la secretaria adjunta, Mirta Keppes.

Las elecciones para renovar las autoridades nacionales del Sindicato del Seguro, que forma parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se llevaron adelante el pasado 10 de noviembre.

En tanto, al comienzo de su discurso, Fernández recordó su paso como superintendente de Seguros durante el año 1989, una “época signada por un país dislocado, que tenía el problema de la deuda y un problema inflacionario infinitamente mayor al actual”.

Al respecto del rubro del Seguro, el Jefe de Estado consideró que se trata de “un enorme captador de ahorro privado porque cada prima que pagamos acumula inversiones que se pueden usar de diferentes modos”. Finalmente agregó: “En el mundo, los fondos que acumulan las empresas aseguradoras son grandes promotores de la economía y nosotros debemos tender a eso”.