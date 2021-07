“Vamos a recordar a quienes boicotearon las medidas”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó ayer una advertencia contra quienes “boicotearon” los mecanismos dispuestos por el Gobierno nacional y el suyo propio con vistas a contener la pandemia de Covid-19 ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Cuando termine la pandemia, “vamos a recordar a los que apostaron a los demás, a los que apostaron a pensar en la salud como algo colectivo”, pero también “a quienes boicotearon una por una las medidas de cuidado”, dijo el mandatario bonaerense.

“Hay mezquindad y oportunismo. No han entendido que no se trata de ganar un voto, se trata de no perder, de proteger la salud y la vida”, disparó Kicillof, durante un acto realizado en Guaminí.

El mandatario anticipó que su gobierno ya está “preparando una batería de medidas” para la pospandemia. No especificó de qué se trata, pero sí precisó que se tratará de mecanismos que promoverán la industria y permitirán un desarrollo parejo.

“Durante la pandemia, hemos tomado las medidas necesarias para asistir a las y los bonaerenses que se vieron más afectados”, dijo Kicillof.

Y en la etapa posterior “vendrá un período de reactivación de la actividad, para el cual estamos preparando una batería de medidas que impulsen la producción y permitan que el crecimiento sea equitativo”, agregó.