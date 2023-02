Vicegobernadores expresaron su pleno apoyo al plan de Pago de Deuda Previsional

Mediante un extenso comunicado, vicegobernadores y vicegobernadoras de todo el país manifestaron su “pleno apoyo” al plan de Pago de Deuda Previsional, proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y que en breve debería ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación.

En concreto, lo que establece la iniciativa es un programa de pago para garantizar el derecho a la jubilación de aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a la misma.

De esta manera, en el texto detallaron: “Estas políticas implican el reconocimiento de las dificultades de los trabajadores a la hora de reunir los servicios con aportes en el complejo mercado laboral y también la valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”.

“Estamos frente a un paradigma en el que se intenta poner en juego las capacidades estatales con críticas sistemáticas y a la vez carentes de soporte normativo al rol del Estado como administrador y dinamizador de la economía en tanto desconocen el rol fundamental que debe asumir en el desarrollo económico y social”, agregaron.

En ese marco, consideraron que “la pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas, como la Anses, que aseguren el bienestar”, y agregaron que “la existencia de una institución pública como la Administración Nacional de la Seguridad Social, a pesar de todos los intentos de subestimar y descalificar su rol ordenador de políticas justas y solidarias, fue capaz de resistir con eficiencia y resultados concretos el embate de políticas de ajuste y medidas de reducción del bienestar del neoliberalismo de los últimos años”.

De esta manera, basándose en un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), detallaron que en la actualidad existen más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. En ese marco, añadieron: “De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes para iniciar el trámite jubilatorio y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno para poder acceder a la prestación”.

Es por esto que remarcaron que resulta “imperioso” apoyar este proyecto, ya que ese acompañamiento “implica resolveré la situación previsional ahora, es dar respuesta a las miles de personas que están esperando poder jubilarse o pensionarse luego de toda una vida de trabajo. Es respetar nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, cerraron.