Advierten que la “Gesta PRO” sigue persiguiendo al peronismo

El Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos denunció un nuevo ataque de la “Gesta PRO” en la provincia de Buenos Aires.

En el marco de una conferencia de prensa brindada en la sede del partido en la ciudad de La Plata (54 entre 7 y 8) advirtieron sobre “un juicio contra Mariano Bruera y dos exfuncionarios municipales en los que se los pretende involucrar en una causa en la que nada tienen que ver”.

“Paralelamente, la Justicia Federal de Comodoro PRO tramita la causa en la que está comprobado que servicios de inteligencia que espiaban ilegalmente al exintendente Pablo Bruera sugieren al gobierno provincial de Vidal que el objetivo es Mariano Bruera. Por esa causa federal están imputados más de 10 personas pero parece que la Justicia provincial no lo tiene en cuenta”, apuntaron.

Compartieron la mesa del Foro el Asesor del Gobierno provincial, Jorge Rachid; la presidente del bloque de Concejales del FdT de La Plata, Yanina Lamberti; el concejal Guillermo Escudero; el padre Gómez; el secretario de Derechos Humanos de Ensenada, Carlos Daballoni; el diputado del Parlasur, Gaston Harispe; el presidente de la Liga por los Derechos Humanos, José Shulman; el referente de CTA autónoma, “Mumy” Aguirre; el director municipal contra la violencia institucional de Quilmes, Walter Ormazábal; el referente por libertad de los presos políticos, Walter Docters; el referente social Fernando Esteche; la exconcejal Marcela López; el dirigente peronista “Lucho” Lugones; entre otros referentes que se declararon “en estado de alerta y movilización”.

En declaraciones a diario Hoy, el exconcejal Gabriel Bruera remarcó: “Hemos sido convocados por el Foro por la Democracia y la libertad de los presos políticos porque hay un hecho aberrante de la Justicia provincial en virtud que se lo vuelve a convocar a Mariano Bruera en un juicio que lleva 5 o 6 años y se quiere realizar cada vez que hay elecciones a intendente, llamativamente”.

“El juicio debía hacerse en 2019 y por razones que nos exceden se suspendió poco antes de las elecciones de aquel año y se vuelve a convocar ahora. Hago esta vinculación porque en el medio nos enteramos que nuestra familia era perseguida por una mafia nacional y provincial, una mafia de sectores políticos, judiciales y de espías donde el objetivo era Mariano Bruera, esa causa tiene 11 personas procesadas. Es importante poder desenmascarar a los actores de la Justicia que actúan con total impunidad”, apuntó.

Por su parte, el actual concejal del FdT, Guillermo Escudero, aseveró a este medio: “En el marco de una situación que no fue solamente de índole nacional, aquellos que hablan de la división de poderes está claro que a partir del 2015 se inauguró un armado que tiene al actual intendente y a otros funcionarios como el exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y un grupo de empresarios donde se armaban causas. Entendemos que eso es lo que venimos plan­teando y hoy decimos que esto sigue ocurriendo y hay que ponerle un freno”.

“Acá se ha inaugurado un entramado entre la Justicia, el poder político y el poder económico con fines propios, lejos de las necesidades de la gente y no es casual que se venga hablando. Es un tema central que además la ciudadanía ve que la Justicia es lenta, que tiene manejos que muchas veces no lleva justicia donde tiene que llevar, entonces cada vez que esto se pone sobre relieve, estos sectores se abroquelan y salen en defensa de este sector”, afirmó.

En ese marco reflexionó: “Nosotros debemos estar al lado de los compañeros que han sufrido estas persecuciones, cualquier vecino que se encuentran en un sistema que lejos de traerle sea justicia de la que tanto hablamos y se llenan la boca mencionando, hay que visibilizar y estar no dejando las cosas que pasen sin que las denunciemos y esto forma parte de eso”.

En tanto, durante su alocución en la conferencia de prensa, Fernando Esteche apuntó: “La familia Bruera, la familia Lugones son ejemplo de la persecución, pero no solo del macrismo sino a lo largo de su historia. Lo que hay que poner sobre el tapete es el mega dispositivo que se puso en marcha, estamos hablando de operaciones de proscripción y persecución para sacar al peronismo de la política que además manejada la Justicia de la Provincia por un ministro que fue intendente de esta ciudad (en referencia a Julio Alak), no se ha tocado no solo de los personajes”.

“Hay responsables que son nuestros propios compañeros y tengo la certeza que en este juicio Mariano Bruera va a salir libre de culpa y cargo, y si bien eso no deshace la proscripción sí nos va a dejar mejor parados a nosotros en cuanto a con quién debemos caminar y poder recuperar la ciudad”, sentenció.

Cabe señalar que durante el encuentro con los medios confirmaron que solicitarán “una audiencia al ministro de Justicia de la Provincia y al Procurador de la Corte porque con presos políticos y persecución judicial no hay democracia”.