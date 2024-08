Villarruel no empatiza y politiza

Luego de las dolorosas declaraciones por parte de Fabiola Yáñez, donde contó las situaciones de violencia que habría sufrido por parte de Alberto Fernández, la vicepresidenta se expresó en redes sociales y politizó el caso bajo el argumento de “no sentir lástima”, y equiparó una situación de violencia de género con las cuestiones de privilegio que tuvo la ex primera dama.

“Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio”, afirmó Victoria Villarruel en su cuenta de X.

En nombre del pueblo, la presidenta del Senado se excusó de sus declaraciones bajo una afirmación poco comparativa al caso. “Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, expresó.