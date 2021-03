Vizzotti: "La velocidad de la aplicación es importante"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó este martes que "nunca fue tan rápido" el proceso de llegada de vacunas, el desaduanaje y distribución a las provincias, y advirtió que la "velocidad de aplicación es muy importante".

La funcionaria hizo declaraciones en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió el vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Rusia que esta tarde trajo un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

"Está trayendo 300.000 dosis de vacunas, son 252.000 del componente 1 y el resto del componente 2", precisó la funcionaria sobre el cargamento proveniente de Rusia.

Vizzotti agregó que "está en camino a China un vuelo de nuestra línea de bandera para traer 1.000.000 de dosis" de vacuna contra el coronavirus.

Asimismo, advirtió que "falta entender la complejidad de lo que es el programa de inmunización por parte de la población y de quiénes transmiten la información".

"Una vez que llegan las vacunas, tienen un proceso de control, de reconteo, de temperatura y reacondicionamiento", explicó la ministra y dijo que "cuando se distribuyen recién llegan a las jurisdicciones, donde se produce el mismo operativo, y de ahí se distribuye a los puntos de vacunación".

En ese sentido, afirmó que "eso lleva un tiempo" y dijo que "no es que se informa que se distribuyeron y se aplican" las vacunas.

"Nunca fue tan rápido el proceso de llegada de vacunas, de desaduanaje, de distribución a las provincias, dentro de las provincias, y con una velocidad de aplicación que es muy importante".



"Lo mismo cuando se aplican las vacunas, el proceso de notificación también en algunos lugares es diferido, porque no en todos lados tienen la posibilidad de tener Internet o cargar en forma nominal", expresó.

Vizzotti sostuvo que "en 12 de las 24 jurisdicciones hay una interoperabilidad de los sistemas que impacta en forma periódica" y agregó que "eso es una foto de un momento, de un trabajo de muchísima gente, que tiene un proceso de tiempo".

En ese contexto, advirtió que el proceso de vacunación "todavía tiene mucha posibilidad de aumentar a medida que aumente el número de dosis".

"Estamos trabajando con todas las jurisdicciones, y la verdad es que la capacidad de escalar la vacunación está y esperamos que vayan llegando un número de dosis y se pueda ir escalando para ir vacunando a la población objetivo", expresó la ministra.