Los vecinos de Gorina, contra el municipio platense por una seguidilla de robos

La Municipalidad de La Plata, con el intendente Julio Garro a la cabeza, sigue sumando quejas y reclamos por la creciente inseguridad en la ciudad.

Así como los vecinos de Ringuelet viven exigiendo hace semanas mayor presencia policial y luminaria en el puente de 7 y 508, donde a diario se producen numerosos robos, ahora los que pusieron el grito en el cielo fueron los frentistas de Gorina.

Según refirieron, también allí se consuman ilícitos “absolutamente todos los días”, pero lo más grave, detallaron, es la desidia del municipio, que queda expuesta en varios casos.

Por lo pronto, un frentista de la zona de 492 y 134 afirmó: “Padecemos una seguidilla de robos. Al principio buscaban solamente bicicletas, pero ahora los ladrones van por más y se meten adentro de las casas, con familias en el interior a quienes hacen pasar una pesadilla”.

Durante la madrugada del lunes, por ejemplo, sujetos desconocidos se acercaron hasta dos viviendas de una misma manzana, a las que entraron de manera simultánea, dijeron los habitantes del barrio. Por suerte los propietarios llegaron a escuchar ruidos extraños y se levantaron. Al constatar que se trataba de delincuentes, encendieron las luces y los cacos se fueron a las corridas hacia la cantera, sin poder llevarse nada.

Desidia municipal

“Es gravísimo lo que pasa, porque además (los malvivientes) se ocultan en la cantera de Gorina. Es lamentable porque (el municipio) le dio mucha publicidad a la Primera Cantera Urbana y no invierten un centavo en la luminaria para cuidar el barrio”, refirió un frentista.

Y agregó que la falta de luminaria, responsabilidad directa de la Municipalidad de La Plata, es cada vez mayor. “Hay varios sectores sin luz, como 133 desde 501 a 493. Es una boca de lobo”. Otro vecino expuso: “Las calles que bordean la cantera, como 133 de 501 a diagonal 491 y de esa diagonal a 135 y de 135 a 501 no hay una sola luminaria. No se puede vivir así. Hay una llamativa falta de alumbrado público en la zona. Hicimos reclamos a la Municipalidad porque hace más de cuatro meses que las calles son una boca de lobo y no cesan los robos. Es lamentable”.

Fuertes quejas

No está de más aclarar que pese a la cantidad de asaltos, escruches, entraderas y robos callejeros, las autoridades policiales no pudieron dar con los responsables, que siguen paseándose libremente por las calles de Gorina.

“Estamos desesperados porque sentimos que tenemos que cuidarnos entre nosotros, ya que la Policía no lo hace. Cuando llamamos al 911 tardan más de una hora en venir y otras veces directamente ni vienen. ¿Cómo puede pasar eso? ¿En qué país del mundo ocurren cosas así? Se supone que ellos están para brindarse a la sociedad, pero no lo hacen. Solo defienden a los delincuentes, les liberan las zonas para que salgan a robar con tranquilidad, otra explicación no encuentro”, denunció una señora del barrio.

Por último, un residente del área opinó: “Si las fuerzas del orden no pueden garantizar seguridad, algo tan básico como eso, entonces que den un paso al costado. Lo único que hacen es pedirles la documentación a los pobres laburantes, mientras que por el costado les pasan todo tipo de malandras”.