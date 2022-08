Tragedia: un trabajador del Ministerio de Educación fue arrollado por un camión cuando iba a trabajar

Durante la mañana de este martes, una nueva tragedia sacudió a Ensenada y la Región debido a que un camión que pertenece a la Municipalidad antes mencionada, arrolló en la rotonda de 89 y 122 a un trabajador del Ministerio de Educación.

Según le confirmaron a este medio, el camión venía en dirección a la rotonda, por calle 122 y allí es cuando no frenó y terminó impactando con la víctima que venía en su motocicleta.

El rodado quedó debajo del camión, como se puede ver en las imágenes, y terminó con la vida del trabajador del Ministerio de Educación.

La víctima se llamaba Claudio Muñoz y tenía 54 años. Esto sucedió mientras se dirigía hacia su trabajo.

"Yo me enteré por mi sobrina, me enteré porque me llamó y me dijo que había tenido un accidente grave", afirmó una familiar.

En otro testimonio, Rosa, la suegra de la víctima dijo: "Él ahora deja una nena de 5 años, uno de 8 y otra nena. No nos quieren decir en que comisaría está el camionero. Lo ocultaron detrás del patrullero", destacó.

Además, remarcó que Claudio era una persona trabajadora, al mismo tiempo que pedía justicia entre lágrimas.

El enojo y la bronca de la familia se hizo sentir en el lugar del hecho y es por eso que es necesaria una pronta resolución del caso para tranquilizar a los seres queridos de Claudio Muñoz, que perdió la vida mientras se dirigía a su trabajo.