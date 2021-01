A mano armada, asaltaron a un escritor en Gonnet

Dos delincuentes armados ingresaron a un local ubicado a pocos metros del hospital de Gonnet y, amenazando con armas de fuego, les robaron todo a dos jóvenes que trabajan allí. Cabe mencionar que uno de los empleados es además un escritor, al que le robaron incluso los manuscritos que tenía de un libro nuevo que está escribiendo.



En diálogo con Trama Urbana, el damnificado (que prefirió preservar su identidad) aseguró que todo ocurrió durante pleno mediodía: “Se llevaron todo lo que tenía, mi billetera, mi celular, hasta mi mochila con libros y el manuscrito de la novela nueva que estoy escribiendo”.



Asimismo, completamente indignado, contó que no hizo la denuncia porque “no tenía el más mínimo sentido, la Policía ni mandó móvil, nada”. Y agregó: “Hay dos oficiales en el barrio, es frente al hospital de Gonnet esto (el local al que los hampones ingresaron). O sea, siempre hay uniformados, pero los ladrones entraron y en dos minutos se llevaron todo”. Continuando con su relato, detalló que “entraron al negocio y nos afanaron todo a mi compañera de trabajo y a mí”. Con respecto a si hay cámaras de seguridad, dijo que sí, pero que como los maleantes tenían el rostro semicubierto de mucho no servían. “Los policías vieron la filmación y dijeron que no podían hacer nada con el tapabocas puesto”.



Sin embargo, lo que más lamentó el damnificado no fue la pérdida material, sino algo mucho más valioso para él: “Soy escritor y redacto mucho en el laburo, entre cliente y cliente, así que siempre ando con los manuscritos encima. Con lo que me robaron perdí medio año de trabajo. Algo tengo de copia en la computadora, pero me faltaba un montón para pasar”, concluyó.