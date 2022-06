A mano armada, le roban a una ciclista en Gorina

Una vecina de la localidad de Gorina sufrió un violento robo por parte de un par de delincuentes. Estos la amenazaron con un arma de fuego y le quitaron su bicicleta, para luego escaparse con rumbo desconocido. Por el momento, no hay detenidos y continúan prófugos.

Según detalló propia damnificada en las redes sociales, todo ocurrió pasadas las 19:00 en la zona de 488 y 140, en la plaza que se ubica a pocos metros de la vieja estación. Allí, la víctima iba a bordo de su rodado, una FireBird negra con detalles rosados, cuando dos individuos se cruzaron en su camino.

Casi sin darle tiempo a reaccionar, los hampones le apuntaron con un arma de fuego y le exigieron que les entregara su bicicleta. Sin nadie alrededor que pueda ayudarla y por temor a resultar herida, la mujer no tuvo más alternativa que darles su bici, tras lo cual los cacos escaparon.

A pesar del mal momento vivido la vecina no sufrió heridas de ningún tipo y no hubo que lamentar un hecho peor.

Ahora pide ayuda a la comunidad para poder recuperar su rodado, por lo que quienes tengan cualquier tipo de información deben acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

Otro caso

Por su parte, también en la jornada de ayer y en la localidad de Gorina, otra mujer denunció que desconocidos se metieron en la propiedad de su padre y le robaron la bicicleta. Según la damnificada, todo ocurrió pasadas las 20:00 y los maleantes actuaron sin ser detectados.

“Él tiene alambrado y portón, pero así y todo entraron y se llevaron la bicicleta que estaba apoyada en la ventana”, comentó indignada y sorprendida a la vez. “No es joda cuando uno dice que ya no hay que confiarse más”, agregó.

“Por la noche fui de visita a lo de mi papá y en la 485 no había luz y creo que en otras partes tampoco. Llegué a ver que varias veces iban y venían dos en una moto”, concluyó.

Lo cierto es que por el momento no hay detenidos ni pistas sobre su paradero. “Lamentablemente ya no es tan tranquilo, no se puede dejar nada a la vista porque te pispean todo y entran y se lo llevan”, comentó con bronca un vecino, al tiempo que pidió mayor seguridad y controles en el vecindario.

Cabe recordar que, tal como informó diario Hoy en exclusiva en su edición anterior, en Gonnet también se había registrado un escruche durante la noche del sábado, cuando desconocidos se metieron en la casa de una vecina de 25 y 494 y, tras desactivar la alarma, escaparon con varios objetos de valor.