A un año del crimen, pidieron justicia por “el héroe de Tolosa”

Se cumplió un año del brutal homicidio de Alejandro Fernández, el policía y mecánico que fue encontrado muerto en la fosa de su taller en Camino General Belgrano y calle 525 bis. Ayer, su familia y amigos se reunieron en la puerta del lugar donde ocurrió el hecho para pedir justicia por “el héroe de Tolosa”.

“Lo mataron dentro de la fosa. Alguien que lo conocía y burló esa confianza. Cuando él bajaba, siempre dejaba la puerta del taller cerrada. Era precavido”, aseguró en aquel entonces Fhilomena, hermana de Alejandro.

De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, los peritos hallaron un orificio de bala en la cabeza de la víctima y la recuperaron de su cráneo. Al poco tiempo, su cuñado, identificado como C.L., fue detenido y todavía se encuentra bajo custodia policial, aunque no hay fecha de juicio.

“Nos enteramos que el detenido está pidiendo prisión domiciliaria por salud y queremos rechazar ese pedido. Que se busque una cárcel con hospital y que le llegue justicia pronto”, dijo su familia en declaraciones a la prensa.

Siguiendo con su relato, y en declaraciones a El Editor Platense, aseguraron: “Estamos esperando que nos den una respuesta, queremos que no se olviden de su caso, que no sea uno más”. Asimismo, algunos de los presentes dejaron deslizar la hipótesis de que no fue una sola persona quien asesinó a Alejandro y que podría haber más responsables.

Cabe recordar que Fernández era muy querido en toda la localidad. Era considerado un héroe debido a que, durante la inundación del 2013, salvó la vida de decenas de personas al salir con su bote y rescatar a algunos vecinos.