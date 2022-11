Desgarradores mensajes de adiós al joven que murió en un incendio en La Loma

Continúa la conmoción por la muerte de Álvaro Palindra, el joven de 22 años que falleció luego de sufrir quemaduras e inhalar humo durante un voraz incendio que tuvo lugar en un PH ubicado en la zona de diagonal 73 y calle 23, del barrio La Loma.

Su repentina partida dejó un profundo dolor en amigos, familiares y allegados, que le dieron el último adiós en la jornada de ayer. “¡Sigo sin poder creerlo! ¡¡¡Con lágrimas en los ojos y mucha tristeza me toca despedirme de vos!!”, escribió alguien muy cercano a su entorno.

“¡No puedo explicar lo importante que eras, lo mucho que me ayudaste y me aconsejaste! ¡Lo bueno que eras con todo el mundo y la paciencia que me tenías, a pesar de que yo era re pesada!”, continuó diciendo la muchacha, y agregó: “¡Gracias por todos los momentos vividos y por todas las salidas que compartimos junto a nuestros amigos! ¡¡Te voy a recordar siempre con esa sonrisa!! ¡¡Descansa en paz mi negro!! Abrazo de oso”.

Entre otros de los tantos mensajes de adiós, también pudo leerse: “A modo de despedida comparto esto, no hay palabras correctas o justas para expresar lo que se siente leer esta noticia. Simplemente despedirte en su momento, no tengo el placer de decir que éramos amigos pero las veces que nos juntamos a tomar mates y a hablar de cine veía en tus ojos eso que brilla en los míos”.

Asimismo, se lamentó: “Como persona nos dejaste en claro que también eras un 10, tu forma tan tranquila y relajada con la que hablabas y te expresabas. La vida no es justa una vez más, y estoy seguro que con ese talento que tanto te caracterizaba ibas a llegar súper lejos”.

Cabe recordar que junto a Álvaro había otra chica de la misma edad, que al cierre de esta edición permanecía internada y continuaba luchando por su vida. Se trata de Mariela Campillay, que se encuentra bajo observación el hospital San Martín.

Según trascendió, es profesora de danza y terminó con el 45% del cuerpo quemado y con compromiso de las vías respiratorias, por lo que su estado es delicado. Incluso, se supo que Mariela tenía previsto presenciar uno de los diez shows de Coldplay. Es por esto que una amiga decidió poner a la venta su entrada y, de esta manera, recuperar el dinero para lo que pueda necesitar para su tratamiento.

De acuerdo a lo que trascendió, las llamas se iniciaron en el dormitorio del inmueble y luego se expandieron hacia el resto de los ambientes. En ese instante había dos personas adentro, ambas oriundas de Comodoro Rivadavia que vinieron a nuestra ciudad de visita.