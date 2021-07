Alarma en un hipermercado: se cayó un pallet y casi muere un empleado

Una tragedia casi ocurre en el hipermercado Nini, ubicado en 25 y 520 en las últimas horas. En uno de los depósitos del lugar, un pallet se cayó y casi aplasta a un empleado del lugar. Por cuestión de instinto, el mismo se corrió y se salvó de milagro.

Según trascendió, el hecho se produjo en la noche del viernes y por cuestión de segundos, el empleado no perdió la vida. Además aseguraron que el pallet no estaba en buenas condiciones y por eso se terminó desplomando. Para su suerte, no hubo que lamentar heridos.