Amenazaron con una trincheta a dos jubilados y les robaron $30.000

Dos jubilados de la ciudad de Ensenada sufrieron un violento robo por parte de dos delincuentes, quienes los amenazaron con apuñalarlos con una trincheta, generando momentos de verdadero terror. Los implicados, por el momento, siguen prófugos.

Según indicaron fuentes policiales a Trama Urbana, el hecho tuvo lugar en la zona de 126 y 35, del barrio Villa Catella. Minutos después de las 8, cuando las víctimas descansaban en su hogar, los individuos ingresaron a la casa y los redujeron inmediatamente.

Los damnificados, de 60 y 68 años respectivamente, terminaron viéndose amenazados por dos ladrones que, armados con trinchetas, les dijeron que iban a provocarles cortes en el cuerpo si no colaboraban, por lo que no tuvieron otra alternativa más que acatar a sus demandas.

Ya con la situación controlada, los maleantes comenzaron a revisar el inmueble, apoderándose de la suma de 30.000 pesos en efectivo, como así también dos celulares, ropa y otros elementos de valor. Si bien toda la secuencia duró escasos minutos, los mismos fueron interminables para los jubilados, que nada pudieron hacer para evitar el robo.

Con el botín en su poder, los cacos emprendieron la fuga y se perdieron por las calles del vecindario. Por su parte, un llamado al 911 dio aviso de lo que sucedió e instantes después un patrullero llegó hasta la escena, entrevistándose con los damnificados.

Estos les relataron lo sucedido y debieron ser asistidos por personal médico del SAME, ya que se encontraban en un estado de nerviosismo por la situación vivida. No obstante, tras ser revisados, constataron que no tenían lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado al hospital.

Por su parte, personal policial realizó un operativo cerrojo en las inmediaciones para poder dar con los autores del hecho, pero el resultado del mismo fue negativo y al cierre de esta edición los sospechosos seguían prófugos.

Debido a esto, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, para de este modo poder recabar pistas que sirvan para esclarecer el caso, ya que tampoco se sabe cómo hicieron para ingresar a la propiedad.

Tomó intervención la comisaría Tercera de Ensenada, que cuenta con jurisdicción en el lugar del hecho, como así también la Unidad Funcional de Instrucción en turno, que impartió las correspondientes directivas y caratuló el episodio como “robo”.