Asaltaron a un empleado del Ministerio de Seguridad

Un joven empleado del Ministerio de Seguridad fue asaltado en las últimas horas en el barrio El Mondongo, sin dudas uno de los más peligrosos en la ciudad. Hasta el cierre de esta edición nada se sabía de los responsables.



El ilícito tuvo lugar el sábado en 119 y 64, lugar donde la víctima fue sorprendida por al menos un ladrón armado. A punta de pistola y amenazas, le quitó la riñonera que llevaba consigo, en cuyo interior guardaba la billetera con dinero y toda la documentación. No conformes, le sustrajo también una mochila con un par de botines y canilleras dentro. Consumado el ataque, se dio a la fuga rápidamente sin dejar rastro alguno.



Agentes de la comisaría Novena intentan localizarlo pero no cuentan, por ahora, con datos concretos que ayuden a su captura.



“¿Otra vez en esa zona?”, preguntó un vecino, indignado por la reiteración de los hechos delictivos; otro le respondió: “Está terrible el barrio”. Un tercero expuso: “Es una vergüenza, ya no podemos salir ni hacer los mandados. Antes había patrullaje, se ve que ya los liberaron”.



Cabe destacar que, pese al susto y al mal momento vivido, el damnificado se encuentra en buen estado de salud, ya que no fue agredido.