Asalto a los tiros y culatazos en una casa de La Plata

En otro despiadado suceso de inseguridad, un grupo de delincuentes ingresó a una casa de nuestra ciudad y atacó a balazos a su dueño. Los asaltantes le pegaron culatazos, escaparon con rumbo desconocido y con diferentes elementos de valor, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros consultados por este multimedio, todo se materializó en un domicilio emplazado en las calles 73 y 29, hasta donde llegaron tres malvivientes con las peores intenciones y completamente fuera de sí. Se las ingeniaron para ingresar sin despertar sospechas en los vecinos ni tampoco en los que habitantes del lugar.

Una vez adentro, accionaron violentamente, puesto que lo primero que hicieron fue accionar el gatillo de las armas que llevaban consigo y efectuar nada menos que cuatro disparos. Solo por fortuna, el hombre de 44 años de la vivienda resultó ileso, aunque no permanecería mucho tiempo así.

Una vez que fallaron en su plan inicial de herirlo a tiros, los ladrones lo atacaron a culatazos en la cabeza, hasta que el damnificado cayó al piso, y allí quedó, con diferentes lesiones. A continuación, ya con la situación totalmente controlada, uno de los cacos se quedó junto a la víctima, vigilando sus movimientos, y el resto empezó a recorrer cada las instalaciones de la casa, apoderándose de diversos objetos que consideraron de valor. Así, además del dinero que hallaron y se adueñaron, también se alzaron con electrodomésticos que metieron en el auto en el que llegaron al lugar, y el cual se investiga si fue previamente sustraído.

No conformes, también le sacaron la moto al damnificado, y de esta manera dos de los delincuentes huyeron a bordo del coche y otro en el rodado robado, tomando un rumbo que todavía no fue esclarecido.

Vecinos indignados

Tras el ataque y el robo, y de la manera que pudo, el dueño del domicilio logró pedir auxilio y un llamado al servicio de emergencias 911 alertó a los agentes del Comando de Patrullas La Plata, que constataron lo sucedido. Junto a ellos llegaron también los numerarios de la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona, e intervino también la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 1. Allí se abrió una causa penal caratulada como “robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego, abuso de arma, lesiones y violación de domicilio”.

Con el fin de poder dar con los integrantes de la asociación delictiva, las autoridades intervinientes se entrevistaron con el damnificado para obtener mayores precisiones, mientras que también analizaron las cámaras de seguridad de las inmediaciones del hecho, tanto públicas como privadas.

Por fortuna, el hombre atacado se encuentra en buen estado de salud y se recupera de los golpes que sufrió con la pistola en la cabeza. Su vida no corre ningún tipo de peligro.

Los vecinos del área indicaron que son comunes los asaltos de todo tipo, y denunciaron que “la policía no hace absolutamente nada por nosotros. Se hacen las denuncias, pero seguimos a la buena de Dios. Dependemos de un milagro para que no nos maten. Así no se puede seguir viviendo”. Otro dijo “queremos estar tranquilos y no podemos. Evidentemente, la policía no da abasto y nosotros vivimos a merced de los delincuentes”.