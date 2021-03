Atacaron a su abuela, hizo la denuncia y aseguró que la Policía “ni se acercó para ver qué le pasó”

Una jubilada de 74 años fue víctima de un violento robo por parte de delincuentes, quienes la asaltaron en la zona de 462 y 14 C. Su nieto se comunicó con este multimedio no solo para denunciar el hecho, sino también para mostrar su descontento por el accionar policial.



“Le volvieron a robar a mi abuela y la golpearon, hizo la denuncia y la comisaría ni se acercó para ver qué le pasó. Fui a hablar con la gente del servicio de calle y no me atendió. Basta de todo esto”, comentó indignado el familiar de la víctima.



“Fuimos hasta la comisaría y no nos dieron pelota. El comisario estaba ahí y no nos quiso atender, una vergüenza”, dijo el denunciante, quien agregó: “Después me dijo que estaba ocupado con otra cosa, la única que me dio bolilla fue la oficial de servicio, a la que también le dio vergüenza como nos trataron”.



Siguiendo con su relato, afirmó: “Es muy triste leer que nuestros mayores están a merced de inescrupulosos. Hace años que los comisarios se lavan las manos. Siempre dicen lo mismo: Ahora cambian las autoridades, las cosas van a cambiar; y siempre son iguales. No les importa nada y lo único que quieren es lucrar y jubilarse con beneficios”.



Asimismo, afirmó que ocurren hechos delictivos en el vecindario a toda hora: “Roban a una cuadra de la comisaría Décima y no observás ni un patrullero. Eso sí, vas a sentarte a la plaza y te rodean de a cuatro camionetas. Lo que son las prioridades en City Bell es increíble”.



Para finalizar, mostró su descontento por la situación actual del vecindario: “No entiendo, en un lugar chico como es nuestra localidad no se puede detener la inseguridad. ¡Cuánta ineficiencia, por Dios!”. Cabe mencionar que los vecinos ya realizaron siete marchas para pedir mayor presencia policial en la zona a causa de los reiterados hechos delictivos que padecen.



Sin ir muy lejos, a pocas cuadras del ilícito del que fue víctima la jubilada, ocurrió una feroz entradera. Fue el pasado jueves, cuando pasadas las 16.30, en 461 y 26, una mujer y toda su familia fueron atacados por delincuentes. Fuentes policiales informaron que el bestial suceso en la castigada zona Norte platense tuvo lugar cuando la dueña de una propiedad se encontraba charlando en la vereda con una amiga. Entonces irrumpieron seis hampones armados, las amenazaron y las obligaron a entrar. En el interior se encontraba el hijo de la dueña, de unos 20 años, a quien le pegaron de manera salvaje para amedrentar al resto. Así, bajo golpes y amenazas, les exigieron a las víctimas la entrega del dinero que allí había, y se alzaron con un monto cuya cifra no trascendió. Claro que, además de eso, los malhechores se apropiaron de electrodomésticos y de teléfonos celulares, además de joyas.