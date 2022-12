Aún se espera el juicio del caso de la avioneta que se estrelló y dejó 4 muertos

A principios de 2013, una avioneta cayó en el predio de la Universidad de Lomas de Zamora, hecho que dejó como saldo cuatro muertos, entre quienes se encontraba el jefe de Departamento de Evaluación Médica de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Pablo Freixa Muñiz.

Los acusados por el delito de “estrago culposo seguido de muerte” son Hipólito Molina Carranza, del Aeródromo Público no controlado de La Matanza; y Norberto Santiago, empleado a cargo del fichero del lugar. Según el pedido de elevación a juicio del fiscal Sergio Mola, el 8 de febrero de 2013 ambos infringieron su deber de cuidado consistente en controlar la idoneidad del piloto privado Freixa Muñiz para realizar un vuelo a bordo de la aeronave Cessna modelo 172.

También iban como acompañantes Marcos Speranza, Patricio Casemajor y Daniel Alegre. Los imputados tampoco controlaron las condiciones de seguridad en las que se efectuó el vuelo, ya que no estaban dados los requisitos mínimos para llevarse a cabo.

Pérdida de control

“Como consecuencia de ello, se produjo el despegue, pérdida de control del vuelo, posterior caída e impacto de la avioneta. El piloto no contaba con la adaptación correspondiente porque no había realizado vuelos en los últimos 30 días, no estaba autorizado a transportar pasajeros, la aeronave despegó excedida de peso y el piloto no tenía la experiencia y conocimientos técnicos-aeronáuticos suficientes para maniobrar la aeronave en esas condiciones”, describió el fiscal.

Luego del despegue, la avioneta “se dirigió hacia la zona de la laguna Santa Catalina, próxima a la Universidad de Lomas de Zamora. Debido a que el peso con el que se podía volar la avioneta se encontraba excedido, sumado a su falta de conocimientos, el vuelo tomó una actitud anormal, comenzó a caer e impactó contra el terreno”, se detalló en la investigación.

Producto del impacto, “el combustible de la aeronave se dispersó y por un cortocircuito o derrame sobre las partes calientes del motor, a los dos segundos se originó el incendio de la aeronave, ocasionando los fallecimientos de forma inmediata, por las quemaduras y fracturas generadas por la colisión”, señaló el fiscal.

Para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, quienes deben juzgar a los acusados son sus pares de la Justicia Federal de San Martín, por lo cual enviaron la causa a ese departamento judicial.