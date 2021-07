Balean a un joven a metros del hospital San Juan

Un joven de 24 años está vivo de milagro luego de haber sido víctima de un feroz ataque por parte de al menos dos sujetos que se movilizaban en un automóvil, informaron voceros oficiales. El episodio se registró en la zona de 26 y 71 y los implicados ya habrían sido identificados por las autoridades.

Según trascendió, todo sucedió cuando el damnificado caminaba por la mencionada intersección, cuando de pronto apareció un Volkswagen Surán. El rodado pasó cerca de donde estaba el muchacho. Sin detener su marcha, desde el interior del mismo un individuo sacó un arma y efectuó una serie de disparos hacia la humanidad de la víctima.

Sorprendido por lo ocurrido, el joven no logró ponerse a resguardo y una de las balas le impactó de lleno, por lo que cayó al suelo seriamente herido. A su vez, los sospechosos pisaron el acelerador y escaparon velozmente una vez concretado el brutal ataque.

Como pudo, el herido llegó hasta el hospital San Juan de Dios, el cual está emplazado a escasos metros de donde fueron los disparos, por lo que de inmediato recibió atención médica por parte de los profesionales del nosocomio. Tras examinarlo, determinaron que una bala había dado en su abdomen, constatando la seriedad de sus lesiones.

No obstante, según indicó un vocero, la herida presentaba un orificio de entrada y salida, por lo que el proyectil no quedó alojado en su interior y no fue necesaria una intervención de mayor complejidad. Además, otro dato de vital importancia fue que, milagrosamente, la bala no tocó ningún órgano interno a pesar de ser impactado en área abdominal.

A raíz de esto, el joven recibió las correspondientes curaciones y permanecía alojada a la espera de su evolución, aunque todo parece indicar que podrá ser dado de alta sin ningún tipo de complicaciones.

La búsqueda

Por su parte, en lo que respecta a los autores del hecho, los mismos continuaban siendo intensamente buscados por la Policía, ya que si bien estarían identificados (contarían con un frondoso antecedente), al cierre de esta edición no habían sido detenidos.

Finalmente, se investigan las causas que motivaron a los individuos a llevar a cabo tal sangrienta agresión, por lo que no se descarta ningún tipo de hipótesis, más allá de que todo apuntaría a un ajuste de cuentas.