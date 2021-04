Balearon en Los Hornos al empleado de una empresa de micros

El empleado de una empresa de colectivos platenses fue baleado ayer a la madrugada en el marco de un violento robo perpetrado por dos motochorros en Los Hornos, hecho que pese a la gravedad del asunto se mantiene impune, informaron fuentes policiales y judiciales.



De acuerdo a lo aportado por voceros oficiales ante Trama Urbana, la víctima, de 44 años, acababa de finalizar su jornada laboral en la línea de ómnibus 214, donde se encarga de la higiene de las unidades. Caminó unos pasos hacia su camioneta con el fin de regresar a su casa cuando entonces fue abordado por los hampones, al menos uno de ellos armado, en 60 entre 146 y 147, a metros de la terminal y alrededor de las 5. Lo amenazaron, le exigieron la entrega del dinero y de todas sus pertenencias y así el damnificado le dio el dinero que llevaba consigo, así como también un anillo.



No está claro si entonces el hombre entró en lucha con el ladrón que manipulaba la pistola, pero lo cierto es que terminaron pegándole un tiro en la mano derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia hasta el hospital Italiano. Allí fue atendido en el sector de la guardia y los profesionales determinaron que, por fortuna, la herida no revestía de gravedad ya que no llegó a tocar arterias ni zonas óseas.

Titán negra



Tras las curaciones de rigor, recibió el alta y poco después se dirigió hasta la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona,

para radicar la correspondiente denuncia, abriéndose una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados por el delito de “robo calificado y lesiones”.



En cuanto a los implicados, circulaban en una moto Titán de color negra y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos. “Por lo que pudimos averiguar, la víctima forcejeó con el que bajó del rodado, el que iba como acompañante. En esa lucha, se produjo el disparo”, aseguró un portavoz consultado por diario Hoy, aunque se está intentando establecer de manera fehaciente cómo fueron los hechos. Por lo pronto, en la escena no hay cámaras de seguridad, y las autoridades de la fuerza buscan otras en las inmediaciones.

Zona liberada



Lejos de tratarse de un caso aislado, los ilícitos que tienen como damnificados a los trabajadores del área de transporte son frecuentes en la ciudad y se supo en las últimas horas que ya habían entrado a robar en la empresa Unión Platense, también de Los Hornos (60 y 156).

“Esto es zona liberada, no podés caminar. Hace un par de semanas apuñalaron a uno por la espalda y el pecho. Los ladrones volvieron a pasar y le dispararon. Le robaron, se fueron y volvieron para dispararle”, dijeron dos choferes. Otro sentenció: “Es tierra de nadie y tenemos miedo de venir a trabajar porque te roban a cualquier hora. Pedimos más presencia policial porque no ves a nadie. Después de las 19, pasa de todo”.