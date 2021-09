Brutal ataque homofóbico al músico Leo García en General Rodríguez

El músico Leo García fue brutalmente atacado en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde vive actualmente. A través de sus redes sociales, denunció que le pegaron "por ser gay".

En una serie de videos publicados en su Instagram, el cantante afirma que por la noche fue a un kiosco ubicado al lado de una cervecería del barrio, donde habló “con un chico, le tiré onda y así respondió".

En la imágenes del relato, se podía ver a García lastimado, generando preocupación en sus fans quienes le pedían que busque asistencia médica. "No voy a ir al hospital, no pueden hacer nada", dijo.

En tanto, agregó: "Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren como me pegaron. No tengo palabras. No me dolió. Volví a General Rodríguez y así me recibieron. Seamos amor y paz. Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante. No estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando".

Y continuó: "El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme".