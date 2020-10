Buscan a motochorros que asaltaron y golpearon a un repartidor en La Loma

Se conocieron más datos del violento asalto que sufrió un repartidor en el barrio La Loma y que fue informado por Trama Urbana en su edición anterior. La víctima fue atacada por dos motochorros, que le pegaron culatazos y le dejaron varias heridas en la cabeza. La mujer que debía recibir el pedido y que presenció el robo habló con este medio y contó los escalofriantes detalles del hecho.

Todo sucedió cuando el delivery circulaba a bordo de su bicicleta por la calle 27 y venía de 44, hasta que en un instante se aparecieron dos delincuentes armados que se movilizaban en un ciclomotor Tornado de color negro. Los ladrones lo interceptaron cuando estaba por realizar la entrega y, casi sin mediar palabra, lo atacaron.

Según le comentó la testigo a diario Hoy, al momento de realizar la transacción “mi novio vio venir una moto y le pareció sospechoso. Le dijo al repartidor que se apurara y que se metiera en el garaje, pero él no llegó a reaccionar”. Fue en ese breve descuido que los malvivientes aprovecharon para dar el golpe y sustraerle las pertenencias al joven.

“Escuchamos al chico gritar, pero estaban armados y no salimos hasta que llamamos a la Policía”, relató la mujer, quien además confirmó que los cacos “se llevaron el celular y le dieron dos culatazos”. Como el pago no se llegó a efectivizar y la entrega no finalizó, la aplicación quedó encendida siguiendo el trayecto de los motochorros.

Al poco tiempo, la mujer que iba a recibir el pedido volvió a entrar a la plataforma y pudo ver que los delincuentes estaban en la zona de 159 y 54. Incluso, varias horas después del asalto, seguía figurando esa misma localización. Los mismos también robaron una motocicleta marca Honda Wave que apareció poco después.

Por su parte, debido a los culatazos recibidos, el repartidor terminó con varios tajos en su cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde fue atendido y estabilizado.

En cuanto a los malvivientes, hasta el momento se desconoce su paradero. Se cree que son los mismos que semanas atrás le robaron 10.000 pesos y le pegaron tres disparos de arma de fuego en la pierna a un hombre de 63 años, cuando quiso resistirse al asalto en 30 entre 42 y 43.