Camionero mató al perro de su vecino y piden justicia

Momentos de tristeza vive una familia de la localidad de Villa Elvira, ya que perdió a uno de sus seres queridos: su perro. El can, que era un miembro más del hogar, murió tras ser atropellado por un camionero que ni siquiera detuvo su marcha. Lo peor es que conocen a la persona que iba al volante.

Si bien el trágico episodio ocurrió el pasado 28 de octubre, trascendió recién ayer, cuando se hicieron públicos los videos de las cámaras de seguridad del barrio, las cuales filmaron lo sucedido. El incidente tuvo lugar durante la tarde, en la zona de 7 y 82, cuando un hombre sacó a su perro para que paseara por la vereda, como lo hacía habitualmente.

“Vengo a pedir justicia por Simón, ¡¡que esta lacra no pueda caminar nunca más en paz!!”, comienza el reclamo de la “madre” del can en sus redes sociales. “Tuvimos la desgracia de perder a nuestro perro, que era alguien más de la familia. Nos arrebató una parte de nuestro corazón y no le importó. Nada nos lo va a devolver, pero sí se va a hacer justicia”.

En la secuencia puede verse cómo, en un acto de crueldad e imprudencia, un camionero le pasa por encima con su vehículo al animal, el cual queda tendido en medio de la calle retorciéndose de dolor. El sujeto no detuvo en ningún momento su marcha y siguió como si nada hubiera pasado.

Si bien la mascota sobrevivió al incidente inicialmente, falleció a los pocos días a causa de sus graves heridas. A raíz de esto, y debido a que las autoridades no les dan respuestas, la familia de Simón decidió denunciar todo en sus redes sociales.

En dichas publicaciones, advierten que no es la primera vez que esta persona hace un acto de este tipo. “Ya ha matado a varios animales”, aseguran. Por último, agregan: “Fue una pesadilla la que vivimos y estamos dispuestos con mi familia a tomar todas las medidas suficientes”.