Carrascosa y la emotiva carta a García Belsunce, a 20 años de su crimen

A 20 años del asesinato de su esposa María Marta García Belsunce, el viudo Carlos Carrascosa le escribió una carta en la que menciona varios temas, entre ellas cumplir su promesa de llegar al tercer juicio en el que se definirá si Nicolás Pachelo y dos vigiladores participaron del crimen.

La misiva dice: “Querida negrita: he llevado 20 años peleando por saber quién te sacó de mi vida. Éramos tan felices en nuestro nido y hoy sigo peleando por saber la verdad. No fueron años fáciles, te imaginarás. Llevar la carga de ser tu asesino fue horrible. Siete años privado de libertad, es algo que nunca imaginé”.

“Si algo me mantuvo en pie es el saber la verdad. Tuve un gran apoyo de todos los que nos conocen bien. Y de muchos que me fueron conociendo por el camino. Tanto mis compañeros de cárcel, como los que me cuidaban creyeron en mí. Y ni que hablar de todos aquellos que nos conocían de chicos. Los de los lunes. Tus y mis parientes”, continúa.

“Llegó el colmo de tener que elegir entre algunos pocos para los que me permitían tener de visita en el penal. Tuve 130 visitas distintas en esos años de encierro. Todos me ayudaban a pasar esa cosa inimaginable para los que no la vivieron”, agrega.

“Tener la fuerza y llegar a este juicio que es como la culminación de mi promesa. No puedo saber qué va a fallar el tribunal. Lo único que espero es que Dios les dé la sabiduría divina para lo que determinen. Mi misión la cumplí: llegar al juicio y escuchar todas las voces. ¿Qué menos puedo hacer por vos?, mi compañera, amante y confidente”, concluye.

Por último, escribió: “No hay palabras para explicarlo y así de golpe, en un minuto, desapareciste de mi vida en este mundo. Hoy son 20 años de ese día y recuerdo los 31 que pasamos”.