Casas baleadas, vecinos atacados a tiros y golpes y el vacío policial como respuesta

Tiros contra la fachada de una casa, una persona baleada y otra herida a golpes y la complicidad policial como atenuante es el drama que se vive en un sector de Villa Elvira, más precisamente en Villa Ponsati. Los vecinos estallaron ante una nueva ola delictiva pero, sobre todo, por la pasividad de los agentes de la Fuerza, que hacen la vista gorda y no intervienen pese a la gravedad de los asuntos.

En las últimas horas sucedieron graves incidentes que permanecen impunes, sobre todo en la zona de las inmediaciones de las calles 602 y 119. En esa cuadra, la vivienda de un hombre mayor de edad fue atacada a balazos, por causas que por lo menos los jefes de la Fuerza no quisieron explicar, guardándose en un hermético silencio. Además, en otra finca lindante sometieron a un individuo a una brutal golpiza que lo dejó malherido. Como si fuera poco, un tercer sujeto fue víctima del despiadado accionar y una paliza lo dejó gravemente lesionado.

Enojo hacia la Policía

Entre otros puntos en común, estas historias están relacionadas porque los agresores siguen prófugos y porque los frentistas refirieron que serían habitantes de un barrio dentro de una toma, ubicado a pocas cuadras de la zona de los ataques.

“Estos atropellos ocurren todos los días y a toda hora”, se lamentó un residente del área, y añadió que en dicho barrio “se escuchan disparos y gritos”.

Una vecina relató que la situación llegó a un punto tan crítico que no puede “salir a trabajar del miedo” que tiene. Especificó que lleva cinco meses sin abandonar su propiedad, solo por temor. Junto a ella están sus hijos, a quienes tampoco les permite salir a la calle. “Ya no se puede vivir”, se quejó.

Llamativamente, desde la cúpula policial platense no movilizaron patrulleros a la zona ni escuchan los reclamos. “Hacen oídos sordos, estamos excluidos. Para ellos no existimos, y ni con un muerto van a aparecer. La verdad es que son un desastre y dejan mucho que desear. Si no quieren hacer su trabajo, sería mejor que renuncien”, denunciaron los vecinos.

Un alto jefe de la Fuerza admitió ante Trama Urbana que por el momento no tienen pistas para dar con los implicados, aunque haya habido graves casos hasta con una persona atacada a tiros. “Si van a la toma, se van a encontrar con todos estos delincuentes que nos atacan, pero prefieren no moverse”, finalizaron,

indignados.