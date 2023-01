Caso Báez Sosa: “Yo no estaba ahí”, se defendió Luciano Pertossi

En una nueva jornada en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa (la novena desde que arrancó el debate), habló por primera vez uno de los ocho rugbiers acusados y creen que puede comenzar a romperse el hermético pacto de silencio. Se trata de Luciano Pertossi, quien contradijo a los peritos que exhibieron algunas imágenes de la brutal paliza.

En los Tribunales de Dolores y con todos los imputados presentes, prestaron declaración cuatro integrantes de la Policía Federal Argentina que analizaron las distintas imágenes grabadas en el lugar del hecho, para así poder identificar quienes participaron de la golpiza.

Quienes se sentaron frente a los jueces fueron Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Pisoli y Andrés Bruzzese, especializados en análisis facial forense. Así se logró determinar la ubicación de cada uno de los acusados en el sitio donde ocurrió el ataque, frente al boliche Le Brique de la ciudad balnearia de Villa Gesell.

En el preciso instante en el que se presentaba una filmación tomada desde la vereda opuesta, donde se podía ver como agredían a Tomás D'alessandro, amigo de Fernando, los abogados acusadores solicitaron identificar a uno los jóvenes, que vestía una remera negra. En ese momento todo cambió, ya que Pertossi pidió hablar sobre lo que se estaba exhibiendo.

El rugbier levantó la mano y solicitó referirse al video en cuestión y con una escueta declaración manifestó: “Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí. Están diciendo que venía de ese lado y me identificaron como una de esas personas, pero yo no estaba ahí”, contradiciendo a los peritos que lo habían ubicado en la escena.

Tras ello, tanto desde la fiscalía como desde la querella intentaron interrogar a Luciano para establecer entonces dónde estaba él, pero se negó a contestar preguntas. Acto seguido, la jueza dejó constancia de lo sucedido y llamó a cuarto intermedio en medio de un gran hermetismo en la sala.

Lo expuesto por los peritos

A la hora de prestar su declaración, los peritos de la PFA brindaron detalles sobre el trabajo realizado con las grabaciones obtenidas. Al respecto, Matticoli explicó: “De las tres cámaras del boliche Le Brique, la de la cocina reunía las mejores condiciones para cotejo facial y para la vestimenta. Este evento fue el disparador para el resto”.

Posteriormente, a pedido del fiscal Juan Manuel Dávila, identificó a los acusados con nombre y apellido en el orden en que fueron expulsados de la discoteca y, luego, se analizó el video que hizo reaccionar al menor de los Pertossi. En las imágenes aparecen Matías Benicelli, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Alejo Milanesi (quien fue sobreseído), Tomás Collazo y el mencionado Luciano.