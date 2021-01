Caso de Verónica Dessio: celos, un sicario y un crimen atroz

Un oscuro giro dio el caso de Verónica Dessio, la abogada que fue brutalmente asesinada en su casa de Arana ubicada en la zona de 5 y 637. Se descubrió que todo se trató de un homicidio por encargo. La actual pareja de la ex de la víctima fue quien contrató a un sicario para que la asesinara, motivada aparentemente por celos.



Cabe recordar que Dessio vivía en el mismo terreno que su expareja, con quien se había casado en 2010 siendo el primer matrimonio igualitario de la provincia de Buenos Aires; este habría sido el motivo por el cual la imputada estaba celosa.



Según informaron fuentes oficiales a Trama Urbana, tras averiguaciones realizadas por la DDI La Plata, al mando de Cristian Novelino, se logró establecer la participación de un individuo en el hecho. “De inteligencia criminal testimonios y obtenciones fílmicas, se logra determinar que en la comisión del hecho participó un sujeto; que se lo ve ingresando al domicilio de la víctima y posteriormente salir con guantes, barbijo y un periódico debajo el brazo, utilizado para el ocultamiento del arma homicida”, detalló un vocero.



De esta manera se realizó un seguimiento y se logró establecer que el hombre que aparecía en las grabaciones sería un sicario contratado por la pareja actual de la ex de Dessio. Fue así que en un primer momento fue detenido a los pocos días de haberse cometido el crimen, pero los detectives decidieron manejarse con un estricto hermetismo para no alertar a los demás implicados sobre la investigación.



Fue de esta manera que en la jornada de ayer se logró la aprehensión de la autora intelectual del crimen, una mujer de 43 años. Se trata de la pareja actual de la exmujer de la víctima. Por medio de otro individuo, que todavía permanece prófugo, logró contactar con el asesino y le pagó una suma de $250.000 para que matara a Dessio.



Tanto en el domicilio de la mujer, en la zona de 27 y 84, como en la casa del sujeto que actuó como intermediario, emplazada en 85 y 21, se realizaron una serie de allanamientos. En el primero de los lugares se incautaron una bicicleta, dos celulares, una tablet, 6.145, 150 dólares y prendas de vestir vinculadas al hecho. Por su parte, en el segundo inmueble solo se secuestraron dos chips y dos celulares.



El brutal crimen



Verónica Dessio, la abogada de 49 años, fue apuñalada y degollada en su casa de Villa Elvira en extrañas circunstancias. La mujer fue bestialmente asesinada en el quincho de su casa ubicada en 5 bis entre 636 y 637 durante la noche del 23 de diciembre.



El cuerpo fue descubierto por su expareja, ya que si bien estaban separadas, ella residía en la parte trasera del domicilio. Afirmó que al llegar al lugar “vio el portón entreabierto, por lo que se acercó al quincho y vio a Dessio tirada sobre un charco de sangre”. En junio de 2010, Carolina Pérez (48) había contraído matrimonio con la abogada, convirtiéndose así en el primer casamiento entre personas del mismo sexo en La Plata.



Rápidamente, la zona se llenó de agentes de la fuerza y de peritos de la Policía Científica, que determinaron que la mujer había recibido “múltiples heridas de arma blanca en la espalda, pecho y un corte profundo en el cuello”.