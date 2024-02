Choque y vuelco a metros de plaza Malvinas

En lo que se trató de un nuevo accidente de tránsito en la ciudad, un vehículo quedó volcado en medio de la calle después de un terrible impacto que tuvo lugar en horas de la tarde, informaron voceros oficiales.

El hecho ocurrió en la zona de 19 y 57, a escasos metros de donde se ubica la plaza Islas Malvinas, y de acuerdo a las fuentes consultadas los coches involucrados fueron un Volkswagen Gol y un Chevrolet Cruze, siendo el primero de ellos el que se llevó la peor parte.

“Del auto que volcó no hay actuaciones debido a que no hubo lesionados y solo intercambiaron datos”, aseveró a un vocero. No obstante, el tránsito estuvo cortado durante varios minutos mientras la Policía trabajó en el lugar.

Resta que se analicen las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, para que las autoridades puedan determinar cómo fue que ocurrió el impacto.