Ciclistas con temor ante la ola de robos

En diversas zonas de la ciudad, los ciclistas se han convertido en un objetivo frecuente para los motochorros, quienes merodean en busca de nuevas víctimas. En los últimos días, dos ciclistas fueron atacados en diferentes calles y con pocas horas de diferencia.

Uno de los ciclistas relató que, mientras pedaleaba con un amigo, tres motos se le acercaron con la intención de robarle. No solo intentaron quitarle la bicicleta, sino que también actuaron con violencia: “Fue en 65 y 165. Pasé con otro amigo, cerca de cinco o seis motochorros, que me patearon. Logré seguir sin caerme, pero me persiguieron con sus motos y volvieron a golpearme”.

Continuando con su relato, añadió: “Salté de la bici y se la entregué rápidamente. Mi amigo tuvo suerte”. Además, mencionó que su robo ocurrió el pasado 5 de noviembre, pero un día antes, un conocido suyo también sufrió un asalto similar: “Dos motochorros lo amenazaron con un arma en 44 y 154 y también le robaron la bicicleta”, concluyó.

Ante estos hechos, los ciclistas piden mayor seguridad en los barrios y espacios recreativos para evitar futuros incidentes. “Espero que se tome conciencia de que las cosas pueden ser más graves”, afirmó la víctima.

Robos en el centro

Delincuentes asaltaron un kiosco ubicado en 12 y 55, luego de que un malviviente forzara el portón de la calle para acceder a los insumos y la caja registradora. No obstante, el caco quedó filmado y los damnificados aportaron las imágenes del delito a efectivos de la comisaría Primera.

Con esta información, los efectivos aprehendieron a un menor de 16 años, responsable de varios robos similares en la zona. Asimismo, iniciaron actuaciones bajo la carátula de “robo” y tras demorar al responsable se informó al Juzgado de Garantías del joven n° 3.