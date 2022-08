City Bell: volvieron a su vivienda y descubrieron que les habían robado

El fin de semana estuvo soleado y sin una sola nube en el cielo, ideal para salir a pasear y recorrer diferentes lugares de la ciudad, pero lo que tenía que ser un momento de descanso terminó volviéndose una pesadilla para una familia.

Es que vecinos de la localidad de City Bell sufrieron la inseguridad en carne propia, luego de que un número no identificado de delincuentes se metiera a su hogar mientras no estaban. Fue en la zona de 19 y 471 y los damnificados no descubrieron lo que había pasado hasta horas más tarde.

Según trascendió, las víctimas solo se habían ausentado un par de horas, pero ese fue más que tiempo suficiente para que los hampones pudieran actuar.

Forzando una de las entradas, los sospechosos ganaron el interior y comenzaron a recorrer cada rincón del inmueble.

Dejando un gran revuelo a su paso, los malvivientes se tomaron todo el tiempo del mundo para revisar el lugar e irse apoderando de cuanto objeto de valor encontraran en su camino. De esta manera, se hicieron con varios elementos y algo de dinero en efectivo, cuya suma precisa no trascendió.

Ya con el botín en su poder, y antes de que pudieran ser descubiertos, los delincuentes emprendieron la fuga con rumbo desconocido y al momento del cierre de esta edición nada se sabía sobre ellos, por lo que permanecen prófugos de la Justicia. Horas después, la víctima llegó al lugar y descubrió lo sucedido.

Un llamado al 911 puso en alerta a la Policía, que realizó un operativo cerrojo en las inmediaciones. No obstante el resultado no fue el esperado y no pudieron dar con los implicados.

Debido a esto, el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, será clave para poder dar con los autores del hecho.

Otros hechos

Sujetos desconocidos se robaron una rueda de un auto estacionado en City Bell, y hasta el momento las autoridades no pudieron dar con los implicados. El suceso tuvo lugar la noche del miércoles en 473 bis y 13, cuando una pareja fue a un bar de la zona.

Al regresar, notaron que le habían sustraído el neumático delantero derecho del coche y, como no tenían otra rueda de repuesto, debieron llamar a una grúa. Además, por la mañana una persona robó en las calles de City Bell, en la esquina de Cantilo y 17.

Tal como se ve en las cámaras de seguridad, el muchacho se acerca a un auto blanco estacionado y saca lo primero que encuentra, en este caso, un celular, luego de eso huye sin ser visto.

Ladrones atacaron a metros del Ministerio de Seguridad

Dos delincuentes quedaron filmados ingresando a un edificio ubicado en la zona de 2 y 56, a muy pocas calles de donde se encuentra el Ministerio de Seguridad bonaerense. Si bien quedaron filmados, lograron escapar.

Las cámaras de vigilancia del inmueble captaron el momento en el que los dos sospechosos, de aproximadamente 25 años, lograron forzar la entrada y ganar el interior del departamento. Minutos más tarde se los ve salir con diversos elementos y perdiéndose de vista.

Por este episodio, los vecinos piden más seguridad, ya que aseguran que se dan a diario este tipo de robos y no obtienen respuestas por parte de las autoridades.