Compró una camioneta hace una semana y ya se la sacaron

La inseguridad no da tregua: un hombre sufrió el robo de su camioneta apenas una semana después de haberla comprado. “Eran las 4:20 de la madrugada, me la robaron en 14 y 42”, detalló la víctima.



“Vinieron en un Peugeot 208 blanco, uno se baja y abre la puerta de mi Ford Ranger, la arrancan y salen por 14 y doblan en 43”. Luego sus cómplices los siguieron y todos se perdieron de vista en la zona de 43 y 19.



“No soy una persona de plata, la pude comprar con la venta de un auto que tenía y los ahorros de mi vida. Esta camioneta era un proyecto de trabajo de jardinería que vengo planeando hace años, junté cada peso que pude y saqué un préstamo el cual estoy pagando. Planeaba pagarlo con los ingresos de mi trabajo y esta gente aparte de dejarme sin vehículo me saca mi trabajo. Es plata que no voy a poder juntar nunca más”, lamentó el hombre.

Quienes tengan información, comunicarse al 221-6388394. El rodado es una Ford Ranger blanca con patente JLO 568.