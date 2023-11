Con la declaración del forense, se reanuda el juicio por el femicidio de Marianela Rago

El juicio por el crimen de Marianela Rago Zapata, la joven hallada degollada y con 23 apuñaladas en el departamento del barrio porteño de Balvanera que alquilaba en 2010, continuará hoy con las declaraciones del forense que realizó la autopsia, un perito de parte y un criminólogo.

En tanto, la familia de la estudiante difundió una carta en la que reiteraron su pedido de justicia y que el único acusado del crimen, su expareja Francisco Amador (36), “pague y sea condenado”.

En la segunda jornada del debate declararán como testigos el tanatólogo Héctor Di Salvo, quien realizó la operación de autopsia, el médico legista de parte Juan José Fenoglio y el criminólogo Raúl Torre.

“Detallar en estas líneas cómo fueron estos años para nuestra familia es desgarrador, tristísimo e inexplicable. Para nosotros, los padres, es antinatural sepultar a nuestros hijos, no hay lógica, ni razón alguna para esto. No tiene nombre”, se desprende de la misiva de los familiares de la víctima.

En sus declaraciones en el debate, los padres y el hermano de Marianela describieron a Amador como “violento, quien maltrataba y pegaba” a la mujer, a quien había conocido cuando era preceptor en su colegio de la ciudad de Río Grande.

Su hermano Matías escribió: “Me cuesta mucho recordarte con felicidad, sin que se me caiga una lágrima al pronunciar tu nombre. Me entristece cada vez que pienso en vos, porque el tiempo no cura nada, solo nos enseña a vivir con el dolor de que ya no estás con ­nosotros”.

La familia adelantó que esperan que el veredicto y posible sentencia sea en diciembre, por lo que señalaron que aguardan esa fecha “con la esperanza de que haya justicia”.

Negó el hecho

Por el crimen de Marianela, asesinada el 27 de junio de 2010 y hallada un día después degollada y con 23 puñaladas en su departamento, se está juzgado a su expareja, quien durante la etapa de instrucción de la causa ―entre 2013 y 2018― fue sobreseído en cinco oportunidades, pero vuelto a procesar hasta llegar al juicio.

Amador llegó al debate en libertad y acusado de “homicidio simple” ―con pena de 8 a 25 años de prisión―, ya que la figura del “femicidio”, que se castiga con prisión perpetua, recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013. En la primera audiencia, Amador negó su responsabilidad del hecho.