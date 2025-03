Crimen de Kim: investigan el accionar de la fiscal que liberó al asesino

El crimen de Kim Gómez (ver página 14) tiene sus correlatos y uno es que en las últimas horas se le inició un sumario administrativo a la fiscal que liberó al ahora detenido de 17 años el pasado 1 de febrero, 25 días antes del asesinato de la niña de siete. En aquella ocasión Sabrina Cladera no dispuso ninguna medida de aprehensión contra el menor (cuyas siglas son T.G.) por el robo de un auto, también en La Plata.

El citado día, el salvaje, que más tarde mataría a la nena delante de su madre, había sido arrestado tras una persecución que comenzó con una sustracción automotora en 14 y 61 y que culminó en Los Hornos. Junto a él fueron reducidos otros tres cómplices, de 14, 15 y 16 años. Cabe destacar que estos tres sí son inimputables por la edad, pero no T.G.

La fiscal del caso, Cladera, no dispuso ninguna medida de restricción ni de detención, por lo que ordenó la inmediata libertad de todos y que sean restituidos, desde la Comisaría Quinta de La Plata, a sus padres o tutores legales.

Tres semanas más tarde, el mayor de los implicados sería uno de los asesinos de Kim, por lo que se manifiesta que, si la fiscal no tomaba dicha decisión, el crimen se podría haber evitado.

Ahora se investigará si la fiscal actuó de manera irregular, y se supo que el proceso contra Cladera lo abrió la Procuración de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Julio Conte Grand. A su vez, el expediente lo tramita la Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento que tiene al funcionario Miguel de Lezica a cargo. Un vocero judicial explicó: “Tenemos como objetivo corroborar el proceder de los fiscales, si existen irregularidades debe haber sanciones”.

La comisaria, como un colegio

Tal como este medio informó oportunamente, T.G. junto a los cómplices abordaron a Martina Vaccaro (20) cuando esta se preparaba para bajar de su Ford Ka e ir a un bar con amigos. El mayor de los cuatro cacos la zamarreó del brazo, lastimándoselo, y la bajó a la fuerza, para después escapar con el vehículo a toda velocidad.

Una vez que fueron arrestados, se cruzaron con la víctima en la seccional, y lo más llamativo es que ella estuvo desde la 1 hasta las 6 radicando la denuncia y firmando papeles burocráticos, mientras que los malhechores pisaron la comisaría a las 3 y se fueron a las 4. “Los vinieron a buscar los padres, como si fuese el colegio y hubiesen recibido amonestaciones”, se lamentó la damnificada, quien en las últimas horas reconoció a T.G. como uno de sus atacantes.

El padre de ese ladrón les rogó a los oficiales que no lo liberaran, ya que no podía ejercer ningún tipo de control sobre él, pero no lo escucharon.