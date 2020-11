Cuatro delincuentes asaltaron a una joven a metros del Ministerio de Seguridad

Una joven de 21 años fue víctima de la inseguridad por parte de cuatro delincuentes, presuntamente menores de edad, que le quitaron el automóvil y todas sus pertenencias en la esquina de 2 y 51, a escasos metros de donde se encuentra el Ministerio de Seguridad.

En diálogo con Trama Urbana, la damnificada relató con detalles cómo fue la amarga situación que le tocó vivir: “Eran cerca de las cuatro de la mañana. Me estaba subiendo al auto y de pronto apareció un Peugeot 106 azul metalizado; adentro había cuatro chicos y me frenaron al lado”.

Sospechando lo que podía llegar a ocurrir, la joven quiso apurarse a subir a su vehículo, pero no logró hacerlo. “Dos se bajaron, se me vinieron encima y me dijeron que les diera las llaves. Como estaba sola y no había nadie en la calle, se las tuve que dar”, contó a diario Hoy.

No conformes con esto, los hampones también le arrebataron el celular y la cartera donde tenía toda su documentación personal. Tras esto, dos de los maleantes escaparon en el coche en el que llegaron mientras que los dos que se habían bajado hicieron lo mismo con el vehículo de la víctima.

Prófugos

“Por suerte no me hicieron nada, no me pegaron ni nada”, dijo la muchacha, quien aún enfurecida por lo sucedido agregó: “El auto no me interesa, porque está asegurado, lo que me molesta que cuatro pibes le roben a una mina sola. Ya me voy a enterar quiénes fueron”, aseguró.



El coche que le robaron es un Gol Trend color negro modelo 2011 con patente JRV 762. Cabe mencionar que durante la huida, la cual fue por calle 2, los maleantes arrojaron parte del botín por la ventana. “Por suerte pude recuperar los documentos, aunque el celular sí se lo llevaron”, dijo la joven.



“Supuestamente las pertenencias mías las tiraron en 2 y 62, donde hay un geriátrico. Una mujer las encontró ahí y por lo que me dijeron en la zona hay cámaras, así que me voy a acercar para ver si alguno de estos tipos quedó filmado”, concluyó.

Cabe mencionar que al cierre de esta edición el paradero o la identidad de los autores del hecho continuaba siendo una incógnita.