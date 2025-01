De cada 30 denuncias que a diario se toman en la DDI, 25 son por delitos informáticos

La DDI de La Plata recibe a diario un promedio de 25 denuncias de vecinos que fueron estafados por compras “virtuales” a través de números de Whats app o cuentas de Facebook que resultaron ser falsas.

Desde promesas de préstamos con cuotas irrisorias, hasta repuestos de autos difíciles de conseguir, cada vez son más las personas que caen en las trampas de los delincuentes, mucho de los cuales operan desde un penal de Berazategui y compran cuentan o identidades de personas de Chaco o Misiones para generar los depósitos de los damnificados.

El martes, por ejemplo, un platense cayó en un engaño al intentar conseguir un repuesto importado de una camioneta japonesa que no se consigue en la ciudad.

Una falsa casa de respuestos de Florencio Varela ofrecía la pieza a un precio sensiblemente inferior al real (cuesta 132 mil pesos y la estaban ofertando a 40 mil), y pedían una transferencia para garantizar el envío.

La víctima ofreció viajar para hacer la compra personalmente, pero los falsos vendedores aludieron que estaban vendiendo a distancia porque habían aprovechado el mes de enero para realizar reparaciones en el negocio, que volverá a abrir el 31 de este mes.

La realidad es que tras un cruce de mensajes y la transferencia a una cuenta a nombre de Rodrigo Uriel Arenilla (terminó siendo un joven de 18 años que vive en el Chaco y no en Varela) los delincuentes bloquearon al usuario y borraron los mensajes de la conversación.

Lo hecho fue denunciado en la DDI de La Plata y desde la fiscalía 16 se instruyó el bloqueo de la cuenta y la investigación para dar con los responsables de la estafa.

Otros platenses también fueron víctimas de falsos operarios de un banco, quienes ofrecían préstamos con interés bajísimos y luego terminaban bloqueando las cuentas.

A diferencia de lo que se esperaba durante el mes de enero, la mayoría de los delitos que se denuncian tienen que ver con las estafas virtuales y no con los hechos cometidos en la calle o en el ámbito privado de las personas, como violencia doméstica, hurtos o daños.

Teniendo en cuenta que las penas por este tipo de hechos son excarcelables para los delincuentes, ya que no se conoce jurisprudencia o antecedente de una persona que haya pasado más de seis años presa por estafar a otra por Whats app o por una red social, cada vez son más los malvivientes que se instruyen en los avances de las tecnologías para engañar a las personas.

De este modo, no queda otra más que recomendar evitar las compras on line, a no ser las que tienen algún tipo de resguardo de alguna firma reconocida y con antecedentes como Mercado Libre, y agotar las instancias en las conversaciones con desconocidos antes de transferir dinero.