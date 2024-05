De la audiencia a la prisión: así fue la semana de “La Toretto”

El caso de la joven influencer platense que en las redes sociales se hacía llamar “La Toretto”, en referencia al personaje de la película Rápido y furioso, tuvo varios capítulos durante esta semana. En el marco del avance de la causa judicial, sus abogados habían presentado un escrito en el que trataban de evitar el arresto de su defendida, como así también de cambiar su imagen. Sin embargo, la implicada terminó entregándose a la Justicia tras ser incriminada por asesinar a un motociclista en nuestra ciudad.

Cabe destacar que la investigación inició luego de que Felicitas Alvite, de 20 años, atropellara con su automóvil a Walter Armand, de 36 años, en el instante el que cruzó a gran velocidad un semáforo en rojo en la intersección de las avenidas 13 y 532. Debido a los golpes sufridos por el furibundo impacto, el hombre perdió la vida poco después, provocando la angustia de todos sus familiares y allegados.

Para tratar de mermar la compleja situación procesal de la joven, los nuevos letrados que la patrocinan elevaron un recurso en el que solicitaban una audiencia para que ella pudiera contar su propia versión de los hechos. Todo esto se dio después de que la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, rechazara el pedido de eximición de prisión y ordenara su detención.

Por el hecho, Alvite está imputada por el delito de “homicidio simple por dolo eventual” y, al ­respecto, sus abogados presentaron un extenso escrito ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

En el mismo detallaban que ella no es una corredora de picadas ni una “persona que usa su automóvil para matar”, alegando que, al momento del accidente de ­tránsito, venía siguiendo a otro vehículo debido a que no conocía el camino.

Las imágenes son contundentes

La filmación que se conoció poco después del lamentable episodio son muy contundentes y se puede apreciar el momento exacto del atropello. Además, se divisa con claridad que el semáforo estaba rojo. En este sentido, sus defensores alegaron que Felicitas no tiene coche, “comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre picadas”.

Por su parte, los familiares de Armand mostraron su descontento por la misiva y fue Milton, el hermano mayor de Walter, quien realizó un posteo en su cuenta de Facebook y a través de una historia remarcó que “seguimos escuchando más mentiras. La única razón por la que no está presa es porque su familia tiene buenos contactos y está bajando mucha plata”, al compartir una publicación realizada por otro usuario.

Detención

Teniendo en cuenta que la Cámara de Apelaciones de La Plata denegó el pedido de eximición de prisión, Alvite tomó la decisión de entregarse a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en compañía de su abogado. Posteriormente, se presentó ante el fiscal Fernando Padovan y prestó declaración durante más de cinco horas.

En este sentido, en su indagatoria reconoció que la manera de conducir el auto fue imprudente, aunque negó su intención de causarle daño a cualquier persona. En cuanto a la polémica generada por su publicación en TikTok, la acusada afirmó que se trató de un challenge con el objetivo de aumentar la cantidad de seguidores.

Mientras que, sobre la madrugada del accidente, aseveró no conocer las calles y aseguró que “nunca miró el velocímetro”. Por otro lado, se supo que, cuando empezó a declarar, la joven comenzó a sentirse mal y, según su abogado, sufrió un ataque de pánico, por lo que tuvo que ser asistida por los médicos.

En cuanto a su futuro, se aguarda que el juez resuelva el pedido al Servicio Penitenciario Bonaerense para saber en qué dependencia será alojada. Por último, se espera que una de las dos personas que viajaban con ella en el vehículo brinde su testimonio en las próximas horas.