Dejó el auto por cinco minutos y le robaron toda la mercadería que tenía dentro

La encargada de un local de ropa de mujer de Barrio Norte sufrió un saqueo brutal en la playa de estacionamiento de un supermercado, en momentos en los que descendió para realizar una compra. Fueron apenas cinco minutos, y al salir se encontró con que le habían robado todas las prendas que tenía en su vehículo particular.

El episodio sucedió en el Carrefour de Gonnet, cuando la víctima arribó para adquirir tinta para la impresora, pero como no había, regresó rápidamente y se encontró con lo peor: la habían desvalijado y los delincuentes se habían llevado alrededor de 30 pedidos que estaban listos para ser entregados a los clientes.

La dueña del comercio Coronadas de Gloria, situado en 7 entre 38 y 39, hizo un descargo a través de las redes sociales y relató los pormenores del robo: “Es tan difícil trabajar honestamente en este país. Es tan difícil emprender, sin ningún respaldo, solo con uno mismo y sus recursos, que va aumentando y creciendo a medida que avanza”, comentó.

También le sustrajeron distintas prendas que estaban en stock y nuevos lanzamientos, junto con su computadora de trabajo. A su vez, aseguró: “Fui a comprar tinta para la impresora, me demoré cinco minutos porque no había. Están ahí agazapados y uno que vive en su burbuja no se da cuenta”.



La víctima cree que los cacos estaban esperando para poder perpetrar un robo y por desgracia le tocó a ella. Hasta el momento no están identificados los ladrones y la mujer pidió que “si alguna encuentra venta de vestidos nuestros, por favor avisen. Nuestros diseños no están en otro lado”.