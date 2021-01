Delincuentes entraron armados a un negocio de 13 y 32

Hoy por la tarde al rededor de las 18.20 horas, dos delincuentes robaron en una fiambrería ubicada en 32 12 y 13 a punta de pistola.

Una de las víctimas fue el periodista platense Axel Laurini, que habló con Diario Hoy y contó cómo sucedió el hecho.

"Estaba comprando fiambre. En ese momento ingresaron dos delincuentes armados, uno de ellos me apuntó en la cintura y me llevaron ambos a la caja registradora tomado del cuello al grito de 'dame todo o lo mato'. Tomaron el efectivo, me sacaron la billetera, le sacaron el celular y una cartera a una chica, y se dieron a la fuga".

Posteriormente huyeron en moto, y afortunadamente no hubo heridos.