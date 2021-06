Denuncian que Piparo le entregó dinero al joven al cual su marido atropelló

La madre del joven de 17 años (I. C.), a quien el marido de Carolina Piparo, Juan Buzali, embistió el 1° de enero, le revocó el patrocinio legal a los abogados Juan Manuel Fontana y Juan Abelardo por haber llevado a su hijo a una quinta a escondidas, donde la legisladora le habría entregado dinero al menor.



Según el escrito de la mujer, anuló la representación de los dos letrados por “pérdida de confianza” y nombró a Pablo Cuomo y Damián Mitre para que patrocinen a su hijo en la causa contra Buzali. Este se encuentra acusado por “homicidio en grado de tentativa” tanto contra I. C., como contra Luis Lavalle.



La entrega del efectivo “ocurrió una semana antes de que venciera el plazo para recurrir la domiciliaria a la Cámara de Apelaciones”, le confió a diario Hoy una fuente judicial.



“Fontana y Abelardo me llevaron a un encuentro clandestino y a escondidas, y desconociendo el motivo de tal reunión con Piparo”, señala el documento que comenzó con el relato de la mujer y continuó con lo que le sucedió a su hijo. En el mismo, se menciona que el encuentro se llevó a cabo en una quinta, aunque ignora su dirección, y que de la mencionada reunión participó un hombre quien afirmó ser el hermano de la legisladora.



I. C. también contó que se sintió muy mal por haber aceptado “los $2.000 que me dio Piparo, los cuales se los reintegraré”.

Zapatillas y un celular



“Seré inexperto, sin dinero pero no soy delincuente para tener que andar encontrándome a escondidas con la esposa de quien fuera el victimario de los hechos”, señala I. C. El menor les reprocha a Fontana y a Abelardo su accionar, ya que “deberían haberle exigido a Piparo que se retractara de los dichos vertidos hacia mi persona en los medios de comunicación”, en los cuales la legisladora habría tratado de ladrón al joven.



“Con esta actitud, veo a los abogados que me representaban más preocupados por defender la imagen de Piparo que mis derechos, con lo cual les solicito a ambos que se abstengan de representarme”, pidió en el escrito presentado ante la Fiscalía 17, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo. Además, la diputada le habría enviado un par de zapatillas y un celular usado.



También habría llamado la atención de los particulares damnificados que ninguno de los dos letrados recurrieron a la Cámara de Apelaciones por el arresto domiciliario en favor del acusado, ordenado por la jueza Marcela Garmendia y confirmado por la Cámara de Apelaciones y Garantías.



Portavoces judiciales le dijeron a este multimedio que Fontana y Abelardo serán denunciados ante el Colegio de Abogados de esta localidad. En tanto, el abogado de Lavalle, Martín De Vargas, adelantó que le solicitó a Garmendia que le revoque la prisión domiciliaria a Buzali, porque su esposa influyó en I. C., por lo cual hubo entorpecimiento procesal.