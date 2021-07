Desde la cárcel mandó a tirotear la casa de su ex

Un impactante hecho tuvo lugar en las últimas cuando un hombre preso desde el penal de Alvear mandó a un grupo de amigos a balear la casa de su ex pareja. Estos se grabaron y mandaron el material al agresor identificado como Víctor, para certificar que la amenaza se había cumplido.

"No te hago cagar a tiros porque te amo boluda, sino te hago cagar a tiros toda tu casa", le envió en un audio a la víctima. En otros audios, se encontraron más amenazas: "Me las vas apagar vas a ver, no vas a saber donde meterte la concha de tu madre".

El hombre está preso en la unidad penitenciaria de Alvear pero el hecho ocurrió en Lomas de Zamora. La relación duró apenas ocho meses.

El preso en cuestión ya tiene antecedentes por dos casos de violencia de género con portación de armas de fuego.

De inmediato se inició un operativo para en la cárcel y se logró secuestrar al menos cinco celulares.