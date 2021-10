Desgarrador testimonio de una madre y su hija que denuncian por violación al padre biológico

La madre de Luna (14) y León (15), María Constanza Depetris se acercó junto a su hija al Fuero Penal de La Plata de manera desesperada para pedir que no se cambie la carátula de la denuncia realizada al padre biológico de sus hijos por abuso sexual. Según expresó, la causa está en la Unidad Funcional N 16 y quieren “llevarla a una causa de violencia hacia los hijos” que radicó en 2017.

“Lo que estoy pidiendo es prisión preventiva a la espera de juicio oral del señor, si se puede decir señor, Sergio Cicchitti, que es el padre biológico de mis dos hijos”, sostuvo Depetris. “Mi hija Luna y mi hijo León, con trastorno del espectro autista sin lenguaje, fueron violados por este hombre después de más de 10 años de violencia verbal, física, psicológica. El abuso sexual en un regimen de vsitas no supervisado por la jueza de la familia María del Rosario Roca”, relató.

Y continuó: “Yo había pedido una medida de protección que ella me pidió, mi hija me dijo ‘mamá por favor que papá no lo vea más a León, no le des más a León, lo iba ahorcando por la calle’, esto en 2017”.

En ese sentido, Depetris solicitó una “medida de protección en el juzgado” y una asesora “salió a increparme hasta la vereda diciendo ‘ojito que no me entere que usted no le lleva los nenes a su ex esposo'. Así, amenazada por el Poder Judicial que me sacaba a los chicos, así fuimos luchando y en el régimen de visitas los terminó violando, cuando tenían que estar cuidados porque yo fui al Poder Judicial a pedir ayuda”.

“Me entregó dos hijos violados, me usurpó los hijos. Yo tenía un hijo autista que hablaba, ahora tengo un hijo autista con gravísimas regresiones porque en vez de ayudarme y cortar ese círculo vicioso de violencia, por culpa del Poder Judicial se agravó y se profundizó. Y mi hijo fue violado con penetración carnal porque a mi me lo entregaba en el régimen de visita, que no podía caminar, con los ojos con shampoo para que él no se resista y pueda avasallarlo”, relató de manera desgarradora.

Su hija, Luna, en tanto, sostuvo: “Pido justicia por mí y por todos los niños que están pasando esta misma situación. No es justo que esto le suceda a un niño. Yo vivo pasando esto desde que tengo 3, 4 años, sufro abuso sexual por parte de m padre biológico y aun esta situación no la tengo arreglada y tengo 14 años”.

“Estoy mal por mi hermano porque él con 15 años tampoco pudo liberarse de esta situación. Él a sus 4 años hablaba, por culpa de todas las violaciones que sufrió por parte de nuestro padre biológico dejó de hablar. No puede defenderse, no puede gritar. Este tipo lo agarra, lo sube a un auto y mi hermano desaparece, lo mismo conmigo”, expresó.

Y agregó: “Necesito que se haga justicia urgente por hoy y por todos los niños que están pasando por esto porque no es justo para nosotros ni para nuestras madres protectoras que las toman de mentirosas, que nos toman de mentirosos a nosotros. Los niños no mienten”.