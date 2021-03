Desvalijaron un departamento y asaltaron a dos hombres

Nuevamente, la ciudad de La Plata vivió en las últimas horas una ola delictiva que preocupa a todos los vecinos, ya que los robos se perpetraron en diferentes lugares y bajo distintas modalidades, informaron ayer fuentes policiales.

En las inmediaciones del Parque Castelli, los habitantes del lugar se encontraron con la noticia de que sujetos desconocidos forzaron el acceso de un edificio ubicado en 25 entre 71 y 72. Una vez en el interior, rompieron la puerta de un departamento del segundo piso cuando no había moradores y lo desvalijaron. “Se llevaron dinero y pertenencias, hasta la cerradura”, se lamentó un frentista. Consumado el atraco y sin levantar sospecha alguna, los implicados se dieron a la fuga y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos.



Los agentes de la comisaría Quinta tuvieron que responder poco después a otro incidente, este a las 6 de la mañana en una parada de micros de 17 y 71. Allí se encontraba un empleado de 36 años junto a otro hombre, aguardando por el colectivo. Los que llegaron, en cambio, fueron dos hampones a pie y armados.



Los amenazaron y en cuestión de segundos les quitaron los bolsos que llevaban y las billeteras, con plata y documentación dentro, para después escapar con rumbo incierto y permanecer aún en la clandestinidad. Se abrieron actuaciones en la UFI 9 por el delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego”. De acuerdo a los portavoces, los damnificados no recibieron lesión alguna.

Otros sucesos



En tanto, al menos un intruso ingresó a una verdulería de El Mondongo emplazada en 3 entre 66 y 67. Amedrentó a la mujer que se encontraba trabajando y le quitó no solo la recaudación del día que estaba en la caja registradora sino también una balanza y la computadora. “Le dijeron que no gritara y que se metiera para dentro”, narró una fuente. Tampoco en este caso se logró dar con los causantes.



Por último, malhechores aprovecharon que la dueña de una casa de 491 bis y 20 de Gonnet se ausentó unos minutos para ir a caminar alrededor de las 11 de la mañana de ayer y le destrozaron la puerta a mazazos, aunque por fortuna no pudieron entrar ya que empezó a sonar la alarma vecinal. “Los delincuentes circulaban a bordo de un auto Polo de color blanco”, aseveró un lugareño.